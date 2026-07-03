Argentina sufrió más de la cuenta, venció 3-2 a Cabo Verde en el alargue y avanzó a los octavos de final del Mundial

La Selección argentina necesitó 120 minutos para superar a Cabo Verde y sellar su clasificación a los octavos de final del Mundial. En un partido mucho más complejo de lo esperado, el equipo dirigido por Lionel Scaloni se impuso por 3-2 en el tiempo suplementario gracias a los goles de Lionel Messi, Lisandro Martínez y Cristian “Cuti” Romero.

La Albiceleste asumió el protagonismo desde el inicio, monopolizó la posesión del balón y generó las primeras situaciones de peligro. La insistencia tuvo su premio con una aparición de Lionel Messi, que volvió a hacerse cargo del equipo para abrir el marcador y darle tranquilidad a los campeones del mundo.

Sin embargo, Cabo Verde no renunció al partido y aprovechó sus oportunidades para complicar a la defensa argentina. El conjunto africano encontró el empate y obligó al equipo de Scaloni a redoblar esfuerzos en busca de recuperar la ventaja.

En el complemento, Argentina volvió a adelantarse gracias a Lisandro Martínez, quien apareció en el área rival para convertir un gol clave. Pero cuando parecía que el triunfo estaba asegurado, Cabo Verde volvió a sorprender y estableció el 2-2, llevando la definición al tiempo suplementario.

Ya en el alargue, la jerarquía individual terminó inclinando la balanza a favor de la Albiceleste. Cristian “Cuti” Romero apareció en un momento decisivo para marcar el 3-2 definitivo y desatar el festejo argentino, que llegó tras un encuentro de máxima exigencia.

Con esta victoria, Argentina se metió en los octavos de final y mantiene intacto el sueño de defender el título mundial. En la próxima instancia, el seleccionado nacional enfrentará a Egipto, que viene de eliminar a Australia en la definición por penales, en un duelo que promete ser uno de los más atractivos de la fase eliminatoria.

Aunque el rendimiento dejó algunos interrogantes, el equipo de Lionel Scaloni volvió a demostrar carácter en los momentos decisivos y sigue en carrera con la ilusión de conquistar una nueva Copa del Mundo.