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Sarmiento: el domingo va a Corrientes en un juego más que importante

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Sarmiento sigue su lucha por mantener la categoría y ya tiene día y horario para su próximo compromiso: será el domingo, a las 15.30, como visitante ante Boca Unidos de Corrientes. El encuentro es clave para los dirigidos por Pablo Ríos, ya que el “Aurirrojo” correntino se encuentra a tres puntos del “Deca” y también está inmerso en la lucha por la permanencia.

El “Decano” logró vencer por 1-0 a Tucumán Central en el estadio Centenario, llegó a las 12 unidades y quedó a tiro de Boca Unidos, que tiene 15 puntos, viene de una derrota y luego quedar libre.

Pensando en este partido, el DT Pablo Ríos ya podría contar con los dos refuerzos que llegaron: el marcador central Renzo Arzamendia y el lateral derecho Gastón Giraduo. Además, se espera que antes del jueves, día en que cierra el libro de pases, se sumen dos jugadores más. Los principales apuntados son el delantero Saúl Abecasis y el defensor Raúl Albornoz.

La semana de Sarmiento será bastante larga, teniendo en cuenta que no deberá recorrer muchos kilómetros para este compromiso. El plantel entrenará hasta el sábado por la tarde; luego quedará concentrado y el domingo, cerca del mediodía, partirá rumbo a Corrientes para afrontar un partido que puede resultar determinante en la pelea por la permanencia.

LA ZONA 2 EN SÍNTESIS

RESULTADOS 15ª FECHA
Sarmiento 1 – Tucumán Central 0
Sol de América 1 – San Martín 2
Juv. Antoniana 4 – Def. Vilelas 0
Sarmiento (LB) 1 – Bartolomé Mitre 0
Libre: Boca Unidos

POSICIONES
San Martín 26
B. Mitre 23
Sarmiento LB 21
Sol de América 20
Juv. Antoniana 18
Tucumán Central 16
Def. Vilelas 16
Boca Unidos 15
Sarmiento 12

PRÓXIMA 16ª FECHA
Boca Unidos – Sarmiento
Def. Vilelas – Sarmiento LB
San Martín – Juv. Antoniana
Tucumán Central – Sol de América
Libre: B. Mitre.

 

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