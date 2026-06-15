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La impactante frase que la joven asesinada por su mamá en Chaco tenía en su perfil de redes sociales

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Pamela Magalí Gauna fue encontrada apuñalada en su casa de Tres Isletas. Tenía 28 años.

La localidad chaqueña de Tres Isletas no sale de la conmoción tras el brutal crimen de Pamela Magalí Gauna, una joven de 28 años que fue encontrada apuñalada dentro de una casa del barrio Grisetti. Por el hecho, la principal sospechosa es su propia madre, una mujer de 60 años que quedó detenida.

En medio del dolor, una publicación que Pamela había hecho en sus redes sociales se volvió viral y sumó todavía más tristeza a la tragedia.

Mi mamá lo es todo”, escribió la víctima en su perfil de Facebook, según indicó el Diario Chaco. Hoy, esa frase resuena con un significado devastador para quienes la conocían.

La publicación de Pamela, la víctima del filicidio que conmociona a Chaco. (Foto: gentileza Diario Chaco).
La publicación de Pamela, la víctima del filicidio que conmociona a Chaco. (Foto: gentileza Diario Chaco).

El presunto filicidio que conmociona a Chaco

La investigación empezó tras una llamada que recibió la Policía. Un hombre de 40 años aseguró que su hermana le había confesado haber matado a su hija. La revelación movilizó rápidamente a los efectivos hacia la casa de Las Isletas para confirmar la denuncia.

Cuando llegaron al lugar, los policías encontraron a la víctima tendida en medio de un charco de sangre. Junto a su cuerpo, había un cuchillo tipo carnicero, con una hoja de más de 30 centímetros, que sería el arma usada para cometer el crimen.

Horror en Chaco: una mujer quedó detenida acusada de haber matado de una puñalada a su hija. (Foto: Gentileza Diario Norte)
Horror en Chaco: una mujer quedó detenida acusada de haber matado de una puñalada a su hija. (Foto: Gentileza Diario Norte)

Poco después, la acusada, una mujer de 60 años identificada como Irma Gladis Pérez, se presentó por sus propios medios en la Comisaría local y quedó detenida.

La causa quedó a cargo del fiscal Gerónimo Roggero, quien intenta reconstruir qué ocurrió dentro de la casa y cuáles fueron los motivos que desencadenaron el hecho.

Mientras la investigación avanza, la conmoción no deja de crecer. “Me quedo con tu sonrisa y con todo el cariño que me diste, Pame. Te voy a extrañar siempre mi flaca bella”, escribió en Facebook Raquel Ríos.

Otra usuaria de la red, se lamentó: “Qué triste noticia. Dios te reciba con los brazos abiertos Pame”.

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