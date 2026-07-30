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SÁENZ PEÑA – Familias se ven obligadas a pagar hasta $80.000 por un camión cisterna de agua

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Tras varios días sin suministro por obras en el segundo acueducto, miles de familias se ven obligadas a pagar hasta $80.000 por cisterna. La falta del red de agua potable afecta severamente a los barrios más vulnerables de la provincia.

La falta de agua potable ha dejado de ser una contingencia temporal para convertirse en un padecimiento cotidiano en diversos puntos críticos del interior chaqueño. A raíz de los trabajos de mantenimiento e infraestructura que se ejecutan sobre el segundo acueducto —cuya finalización está prevista para las próximas horas —, sumado a las zonas periféricas a las que aún no llegan las redes de distribución, miles de familias no encuentran más alternativa que recurrir al abastecimiento mediante camiones cisterna.

Esta severa interrupción en la provisión estatal ha dinamizado un lucrativo mercado privado de acarreo y distribución domiciliaria. Según relevamientos locales, el costo para llenar un tanque familiar mediante un camión de 8.000 litros alcanza en promedio los $80.000 pesos, una cifra desproporcionada para la economía de los hogares afectados en la segunda ciudad de la provincia y municipios aledaños.

Ante la emergencia, tanto los municipios locales como prestadores particulares intentan suplir la demanda del recurso básico. Sin embargo, la brecha económica deja a los sectores de menores recursos en una situación de extrema vulnerabilidad mientras continúan las obras sobre la infraestructura central. Se espera que, con la culminación de las tareas operativas en el acueducto durante las próximas horas, el servicio comience a regularizarse de manera gradual en los sectores conectados a la red oficial.

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