Un futbolista argentino protagonizó una de las transferencias más resonantes del mercado de pases en la liga de Italia

El mercado de pases no descansa y los clubes más importantes del mundo siguen armando sus equipos para la nueva temporada. En las últimas horas, la Roma presentó a un joven futbolista argentino como fichaje estrella.

Se trata del delantero Santiago Castro, surgido de Vélez y de gran temporada en el Bologna, donde se destacó con creces. El equipo de la capital de Italia desembolsó alrededor de 30 millones de euros y el argentino tuvo una presentación como figura.

En su llegada a la ciudad, Castro fue recibido por una multitud de hinchas que se mostraron ilusionados con su fichaje.

Santi Castro fue presentado como nuevo jugador de la Roma. (Foto: officialasroma/IG)

“Fue hermoso desde el primer momento que llegué a la ciudad sentir el amor de los hinchas. Desde que vine a jugar al estadio Olímpico sentí el calor de los hinchas. Quiero agradecer al club que demostró la confianza y me dio la oportunidad de estar en este club de la capital”, dijo en una entrevista con el sitio oficial de la entidad romana.

El delantero usará la mítica camiseta número 9 y será compañero de Paulo Dybala y de Matías Soulé. Incluso, ya tuvo su primer entrenamiento oficial con el club, que lo mostró a través de su cuenta de Instagram.

Santi Castro tuvo su primer entrenamiento en la Roma junto a Matías Soulé. (Foto: officialasroma/IG)

En su última temporada, Castro convirtió siete goles en Bologna y se postula para ser titular en el ataque del equipo de Gian Piero Gasperini.