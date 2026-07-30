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Charata: hallaron a un hombre con una herida de bala en el cuello

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Este jueves, en horas de la siesta, un hombre de 45 años fue encontrado en un camino rural de Charata, recostado sobre la parte delantera de su camioneta y con una herida de bala en el lado izquierdo del cuello.

El ciudadano, de 45 años, dijo llamarse J.L.G., con domicilio en la misma localidad. A su lado, tenía un rifle calibre 22, con el cual, según habría confesado, intentó quitarse la vida.

A la escena arribó una ambulancia del hospital local que trasladó de urgencia al herido a una clínica privada, donde quedó internado bajo atenta custodia por la tentativa de suicidio.

La fiscalía interviniente ordenó el secuestro del arma de fuego encontrada en el lugar, junto al teléfono celular del hombre, que será sometido a múltiples pericias para determinar el motivo del atentado contra su propia integridad. Asimismo, la camioneta del involucrado fue removida del lugar y entregada a un familiar responsable que acreditó el vínculo con el paciente.

 

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