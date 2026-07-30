La respuesta de la Confederación Asiática de Fútbol al plan de Gianni Infantino para privatizar el Mundial

La UEFA (Unión de Asociaciones Europeas de Fútbol) y la Concacaf, la entidad que representa al fútbol de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe, ya se pronunciaron sobre la propuesta del presidente de la FIFA, Gianni Infantino, de incorporar inversores privados para explotar los derechos comerciales del Mundial. Ahora, la Confederación Asiática de Fútbol (AFC) también fijó su postura.

A diferencia de la UEFA y la Concacaf, la AFC no expresó un respaldo ni un rechazo explícito a la iniciativa. Sin embargo, dejó en claro que no fue consultada previamente y cuestionó la forma en la que la FIFA manejó el tema.

Mediante un comunicado, la confederación asiática manifestó su malestar por haberse enterado de la propuesta antes de que fuera debatida por los canales institucionales correspondientes.

Aleksander Ceferin, titular de la UEFA, y el presidente de FIFA, Gianni Infantino. (Foto: REUTERS/Benoit Tessier)

“La AFC no fue consultada sobre la propuesta y lamenta que un asunto de tal importancia haya pasado a ser de dominio público antes de que la familia de la AFC haya tenido la oportunidad de examinarlo y debatirlo a través de los canales de gobernanza apropiados y establecidos”, expresó la entidad.

Además, remarcó la necesidad de que cualquier cambio de esta magnitud sea discutido previamente con todas las partes involucradas.

Shaikh Salman bin Ebrahim Al Khalifa es el presidente de la AFC. (Foto: EFE).

En ese sentido, la AFC insistió en que las confederaciones y asociaciones miembro deben disponer de toda la información necesaria antes de tomar una decisión.

“Este proceso es esencial para garantizar que cualquier decisión refleje los intereses colectivos de la comunidad futbolística mundial y refuerce la confianza en el marco de gobernanza de la FIFA”.

Finalmente, la entidad reafirmó su compromiso con el desarrollo del deporte. “Como una de las seis confederaciones del fútbol mundial, la AFC mantiene su compromiso con el crecimiento continuo del fútbol mundial”, concluyó el comunicado.