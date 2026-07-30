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SÁENZ PEÑA – Municipalidad e INTA organizan jornada de capacitación sobre cultivos hidropónicos

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​La actividad es organizada conjuntamente por la Oficina de Producción Primaria del municipio y el INTA. Estará abierta a toda la comunidad y se desarrollará en el Club Social.

​ La Oficina de Producción Primaria de la Municipalidad de Presidencia Roque Sáenz Peña, en conjunto con el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), llevará a cabo una charla informativa e instruccional sobre cultivos hidropónicos.

​El encuentro tendrá lugar el próximo martes 4 de agosto, a las 9:00 horas, en las instalaciones del Club Social, ubicado en la intersección de las calles 3 y 14, en el zona céntrica de la ciudad.

​La jornada contará con las exposiciones del Ingeniero Agrónomo Juan Martignago y del Licenciado Juan Pablo Rudey, quienes abordarán los aspectos clave, técnicas e innovaciones relacionadas con este sistema de producción agrícola que prescinde del suelo tradicional.

​Desde la organización destacaron que la convocatoria está destinada al público general, orientándose tanto a productores locales como a emprendedores, estudiantes e interesados en adquirir conocimientos sobre nuevas alternativas sostenibles de cultivo. Ver menos

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