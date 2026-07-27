Axel Kicillof no le tuvo piedad a Javier Milei por su ataque a Lula da Silva: «No representa el sentir del pueblo»

El gobernador de Buenos Aires señaló que el presidente debe tener responsabilidad y no hacer «provocaciones» con Brasil

Luego de las fuertes críticas del presidente Javier Milei a Lula da Silva en su visita a Brasil para reunirse con el senador opositor Flavio Bolsonaro, el gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, realzó la figura del presidente brasileño y solicitó responsabilidad en las relaciones bilaterales.

A través de un mensaje en X, el mandatario bonaerense cargó duro contra Milei y reconoció que “ayer vimos, con vergüenza ajena, al presidente Milei ofender e insultar al gobierno de Brasil, a su presidente y a todo un país. Desde la provincia de Buenos Aires sostenemos que la Argentina respeta a las naciones hermanas y apuesta a la integración regional”.

Además, Kicillof confirmó que se comunicó con Mauro Vieira, el canciller de Brasil, en nombre del PJ Bonaerense “para transmitirle que Milei no representa el sentir del pueblo argentino. Brasil es nuestro principal socio comercial. Con estas provocaciones, Milei pone en riesgo inversiones, exportaciones, miles de puestos de trabajo y los intereses de la Argentina, todo para sostener a un candidato por pedido de Trump”.

“La relación con Brasil merece responsabilidad, no provocaciones”, cerró su mensaje en redes sociales el gobernador de la PBA.

La respuesta oficial de Brasil a Javier Milei

Tras las duras definiciones de Javier Milei contra Luiz Inácio Lula da Silva desde la Convención Nacional del Partido Liberal (PL) este fin de semana, el titular del Partido de los Trabajadores (PT), Edinho Silva, afirmó que el mandatario argentino «no está a la altura de su cargo y exhibe comportamientos inadmisibles».

Durante el encuentro del partido de derecha, Milei cruzó a su par brasilero en respaldo a la candidatura presidencial del senador Flavio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair, quien está cumpliendo prisión domiciliaria por una condena de 22 años por fraguar un plan para quedarse en el poder.

«No resulta extraño que el actual presidente de Argentina se comporta así. Al fin y al cabo, numerosas situaciones recientes demostraron que no está a la altura del cargo que ostenta», agregó el dirigente brasileño.

El pedido de disculpas de Marcela Pagano que generó polémica

Los ataques verbales de Milei a Lula calaron hondo en la política nacional y la diputada nacional del bloque Coherencia, Marcela Pagano, volvió a diferenciarse del Gobierno nacional y publicó una extensa carta dirigida al presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva. En el texto, aseguró que le pidió disculpas «en nombre de los millones de argentinos que no insultan a sus hermanos» y defendió la histórica relación entre ambos países.