El arco gremial docente de Chaco se suma al paro nacional y paralizará las aulas el lunes 3 de agosto

La medida de fuerza se cumplirá sin asistencia a los lugares de trabajo en todos los niveles educativos. Exigen la reactivación de la paritaria nacional, la restitución del FONID y el pago inmediato de la actualización salarial adeudada por la cláusula gatillo en la provincia.





Sin dictado de clases y con movilizaciones en los 69 municipios de la provincia. Así será el reinicio de la actividad escolar en el Chaco tras el receso invernal, luego de que la totalidad de las organizaciones sindicales del sector docente confirmaran su adhesión unánime al paro nacional convocado para este lunes 3 de agosto. La medida, que promete un acatamiento masivo, responde a la falta de respuestas de los gobiernos nacional y provincial ante la profunda crisis que atraviesa la educación pública.



Según lo resuelto por el frente sindical, la protesta se llevará a cabo sin asistencia a los lugares de trabajo. No obstante, el reclamo no se limitará a las aulas vacías: las dirigencias gremiales convocaron a todos los trabajadores de la educación —tanto activos como jubilados— a concentrarse a partir de las 18:00 horas en la plaza central de cada localidad de la provincia, vistiendo guardapolvos, portando banderas argentinas y pancartas con las reivindicaciones del sector.



Los reclamos a la Nación



En el plano federal, el conjunto de los gremios exige la convocatoria urgente a la Paritaria Nacional Docente y la restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID), además de los giros presupuestarios recortados que estaban destinados a infraestructura y programas educativos.



Asimismo, expresaron un enérgico rechazo a las propuestas de reforma previsional impulsadas desde la Casa Rosada y se manifestaron de forma categórica contra el proyecto denominado “Libertad Educativa”, al que calificaron como “un intento de desmantelar el derecho social a la educación y el carácter gratuito del sistema público”.



Frente provincial: exige la cláusula gatillo y denuncian salarios bajo la pobreza



En el ámbito provincial, las demandas apuntan al cumplimiento de la Ley 647-E (Estatuto del Docente). Los sindicatos exigen la inmediata reapertura de la Comisión de Política Salarial y el pago diferido de la actualización por cláusula gatillo adeudada desde abril, un mecanismo de rango constitucional que busca contrarrestar la inflación.



“La situación económica es asfixiante; la gran mayoría de las familias docentes están endeudadas con el Nuevo Banco del Chaco y por debajo de la línea de pobreza, sin un horizonte claro de salida”, advirtieron a través de un documento conjunto.



Entre los puntos prioritarios para la provincia figuran también:



Blanqueo de haberes: la incorporación inmediata al valor del punto salarial de los montos no remunerativos (“en negro”) otorgados por el Ejecutivo provincial, al señalar que desfinancian a la obra social provincial (InSSSeP).



Defensa de las jubilaciones: la protección irrestricta del régimen previsional chaqueño y su blindaje en la Constitución Provincial (artículo 75, enmienda de 2009).



Unidad sindical



La convocatoria lleva la firma unificada de todas las organizaciones con representación en la provincia: ATECH, UTRE CTERA, SADOP, FEDERACIÓN SITECH, AMET, UDA, ACHABI, SECH, FIUD, ADOCH, SITECH SUDESTE y FESIDOCH.



Con este escenario, la jornada del próximo lunes marcará un duro inicio del segundo cuatrimestre, a la espera de un llamado formal de las autoridades educativas para destrabar el conflicto.