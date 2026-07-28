“Vuelven a poner en riesgo la soberanía de nuestra Nación”: Vanesa Siley cruzó al gobierno de Milei por Malvinas

La diputada nacional por la provincia de Buenos Aires Vanesa Siley cuestionó al gobierno de Javier Milei por su política vinculada a la soberanía nacional y reivindicó la Causa Malvinas como una lucha vigente. A través de una publicación en su cuenta de X, la legisladora de Unión por la Patria sostuvo que la defensa de las Islas continúa siendo parte del presente argentino y apuntó contra las decisiones de la actual gestión.

En su mensaje, Siley esta mañana afirmó: “La causa por Malvinas es una lucha por la soberanía de nuestra tierra” y cuestionó a quienes “entregan la Argentina y subordinan las decisiones nacionales al Fondo Monetario Internacional y a los Estados Unidos”. En ese sentido, destacó que desde su espacio político defienden “la soberanía nacional” y la recuperación de las Islas Malvinas.

Siley vinculó la causa Malvinas con los recursos estratégicos

La diputada sostuvo que la cuestión Malvinas no pertenece únicamente al pasado, sino que forma parte de los debates actuales relacionados con el territorio y los recursos del país. En esa línea, señaló que la soberanía también se encuentra vinculada a la defensa de los bienes naturales estratégicos y a la capacidad de decisión del pueblo argentino.

“La causa Malvinas no pertenece al pasado. Es parte de nuestro presente cuando quieren avanzar en la venta de nuestro territorio, rifar nuestros recursos naturales estratégicos y vulnerar el derecho del pueblo argentino a decidir sobre su propio destino”, expresó Siley.

Además, la legisladora hizo referencia al tratamiento en el Senado de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada y anticipó que participará de una movilización para rechazar la iniciativa. Según planteó, el proyecto representa un nuevo intento de facilitar la entrega de tierras argentinas a intereses extranjeros.

“El próximo 6 de agosto, cuando el Senado trate la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, estaremos en la calle rechazando un nuevo intento de facilitar la entrega de nuestra tierra a intereses extranjeros”, afirmó la diputada de Unión por la Patria.

La crítica de Siley a la política exterior del Gobierno

En otro tramo de su mensaje, Siley apuntó directamente contra la administración de Javier Milei y sostuvo que sus decisiones ponen en discusión la defensa de la soberanía nacional. La diputada vinculó sus cuestionamientos con la relación del Gobierno argentino con Estados Unidos y el Fondo Monetario Internacional.

“El gobierno de Milei vuelve a poner en riesgo la soberanía de nuestra Nación y sobre la importancia de defender permanentemente nuestras Islas”, sostuvo Siley, quien llamó a mantener vigente el reclamo argentino sobre el archipiélago.

Finalmente, la legisladora cerró su publicación con una reivindicación de la postura argentina sobre Malvinas y remarcó la importancia de transmitir el reclamo de soberanía a las nuevas generaciones. “Porque lo que no se conoce, no se defiende. Bien arriba, bien fuerte, siempre en alto: LAS MALVINAS FUERON, SON y SERÁN ARGENTINAS”, concluyó.