Manchester City tiene en la mira a un arquero de la Selección argentina como alternativa de Donnarumma

Manchester City ya piensa en la renovación de su plantel para una nueva etapa y, con Enzo Maresca al frente del equipo, uno de los puestos que busca reforzar es el arco. En ese contexto, apareció el nombre de un arquero de la Selección argentina: Gerónimo Rulli.

Según informó el periodista especializado en mercado de pases Fabrizio Romano, el conjunto inglés apuntó al arquero de 34 años como una de las principales alternativas para ocupar el lugar de suplente detrás de Gianluigi Donnarumma.

(Foto: @FabrizioRomano/X)

“Exclusiva: Manchester City quiere fichar a Gerónimo Rulli como nuevo portero suplente para sustituir a James Trafford. El arquero argentino está interesado en el fichaje; Olympique de Marsella conoce el interés y el Manchester City está al tanto”, publicó Romano en sus redes sociales.

Rulli viene de una temporada importante en Francia y de formar parte del ciclo exitoso de Lionel Scaloni en la Selección argentina. El arquero fue suplente de Emiliano Dibu Martínez durante el Mundial de Qatar 2022, la Copa América 2024 y la Finalissima 2022, torneos en los que la Albiceleste se consagró campeona.

Un arquero acostumbrado a ser titular

Formado en Estudiantes de La Plata, Rulli construyó una extensa carrera en Europa. Pasó por Real Sociedad, Montpellier, Villarreal, Ajax y actualmente defiende el arco del Olympique de Marsella, club que adquirió su pase en agosto de 2024 y le firmó contrato hasta mediados de 2027.

En Francia se convirtió en una pieza importante del equipo, aunque ahora podría evaluar un cambio de escenario: pasar a uno de los clubes más poderosos del mundo, aunque en principio como alternativa de Donnarumma.

La situación del Marsella podría facilitar la negociación. Según informó el medio francés RMC, el club atraviesa dificultades económicas y necesita vender futbolistas para equilibrar sus cuentas. En ese contexto, Rulli aparece como uno de los jugadores que podrían dejar la institución.

El arquero durante el entrenamiento de la Seleccion. (Foto: Reuters/Denny Medley)

El arco del City en reestructuración

Manchester City atraviesa una reestructuración en esa posición. Ederson dejó el club después de ocho años y Stefan Ortega también emigró al Nottingham Forest. Además, Scott Carson decidió retirarse del fútbol profesional.

Por eso, Donnarumma quedó acompañado por James Trafford y Marcus Bettinelli. Sin embargo, Trafford busca una salida para tener continuidad y ya estaría cerca de convertirse en nuevo jugador del Leeds por una cifra superior a los 50 millones de dólares.

Mientras tanto, el equipo dirigido por Maresca comenzó su preparación con una gira por Asia, donde enfrentará a Inter de Italia, Atlético de Madrid y un combinado de estrellas de la K League.

En esa convocatoria también fue incluido Claudio Diablito Echeverri, otro argentino que busca ganarse un lugar en el nuevo proyecto del club.