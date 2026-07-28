“Está claro quién gobierna”: la dura crítica de Rodolfo Tailhade tras la visita del FMI y el avance del ajuste

En una reciente entrevista, el diputado nacional Rodolfo Tailhade analizó el complejo panorama político y económico de la Argentina bajo la gestión de Javier Milei. El legislador peronista destacó lo que considera un giro histórico en la opinión pública y lanzó fuertes críticas contra el rumbo de la deuda externa y la influencia del FMI en las decisiones de la Casa Rosada.

Uno de los puntos más llamativos de su análisis fue la mención a estudios recientes de opinión pública que muestran un cambio de tendencia. Según Tailhade, “hoy el antimileísmo tiene 40 y pico… y el antiperonismo 37… nunca el antiperonismo había sido menor que el otro anti”. Para el diputado, esto marca un escenario inédito, en el que el rechazo a las políticas actuales comienza a superar la resistencia histórica hacia el peronismo.

Tailhade sobre el FMI y el «remate» del país

Tailhade fue especialmente duro con la reciente visita de la directora del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva. Según su visión, los gestos durante las reuniones oficiales dejaron en claro la subordinación del equipo económico nacional. “Con las fotos de hoy está muy claro quién gobierna la Argentina”, sentenció el legislador, al calificar la situación como una muestra de “entrega” y de estar “de rodillas” ante el organismo.

En ese contexto, denunció que el ministro de Economía, Luis Caputo, lleva adelante un desguace del Estado para cumplir con los compromisos financieros. “Están rematando el país… rematan empresas estratégicas como El Chocón o rutas para ganar unos pesos y pagarnos intereses de mierda”, disparó Tailhade. Además, agregó que esos activos terminan en manos de un “grupito de empresarios amigos” vinculados al entorno oficial.

La deuda y el proyecto de Máximo Kirchner

Frente a lo que definió como un «festival» de endeudamiento, el diputado resaltó la importancia del proyecto de ley presentado por Máximo Kirchner. La iniciativa busca que cualquier préstamo futuro pase obligatoriamente por el Congreso de la Nación y establece límites estrictos por ley.

Para Tailhade, el objetivo es abordar el problema de la deuda con seriedad. “No hay ninguna salida, no hay ninguna solución si no reestructuramos”, afirmó. Según explicó, la propuesta busca que la deuda se pague con lo recaudado, “sin ceder absolutamente nada que tenga que ver con recursos naturales”.

Cristina Kirchner como figura central

Finalmente, el diputado se refirió a la situación judicial y política de la expresidenta. Tailhade fue tajante al afirmar que su rol es determinante para el futuro del movimiento: “La libertad de Cristina… no va a ser una consecuencia, es la condición de un triunfo peronista”.

Asimismo, criticó la “mezquindad” de algunos sectores internos que, según su visión, ven una oportunidad personal en el ataque judicial contra la dirigente. Para Tailhade, la militancia debe enfocarse en explicar que la persecución a la expresidenta tiene un trasfondo económico. “Cristina presa es lo que quiere el poder para que los argentinos sigamos en la miseria”, concluyó.