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SÁENZ PEÑA – La UNCAus abrió inscripciones para especializaciones, maestrías y diplomaturas virtuales del segundo cuatrimestre

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La oferta de posgrado inicia en agosto. Destacan nuevas cohortes en Derecho de Familia y Derecho Administrativo. La mayoría de las propuestas son 100% virtuales y abiertas a todo el país.

La Universidad Nacional del Chaco Austral – UNCAus ya tiene abiertas las inscripciones para su oferta académica de posgrado del segundo cuatrimestre 2026. La información fue brindada por la ingeniera Tamara Spessot, coordinadora del área de Posgrado de la universidad.

“Estamos trabajando desde el área de posgrado en conjunto con todas las áreas de la universidad porque tenemos una gran variedad de propuestas académicas”, señaló Spessot.

Carreras de posgrado: especializaciones en agosto

Entre las principales novedades, la universidad dará inicio en agosto a nuevas cohortes de dos especializaciones:

1. Especialización en Derecho de Familia, Género y Niñez
2. Especialización en Derecho Administrativo

Ambas carreras ya se encuentran con inscripciones abiertas. Spessot aclaró que en el caso de las carreras de posgrado el proceso tiene varios pasos: preinscripción, inscripción y recepción de legajos, con períodos establecidos que deben cumplirse.
Para acceder a la preinscripción los interesados deben ingresar a posgrado.uncaus.edu.ar, donde figura la sección “preinscripción a las carreras”.

Diplomaturas y cursos: inicio en agosto y modalidad virtual

En cuanto a las diplomaturas y cursos, que inician también en agosto, la inscripción es más directa: completar el formulario en cursos.uncaus.edu.ar y abonar la cuota.

Algunas de las propuestas que comienzan en el segundo cuatrimestre son:
– Diplomatura en Ciberdelitos
– Diplomatura en Litigación de Delitos Federales
– Diplomatura en Comunicación Política
– Diplomatura en Estrategia y Consultoría Política

“La verdad que tenemos una gran variedad de propuestas académicas en lo que es posgrados”, destacó la coordinadora.

Requisito clave: la virtualidad

Uno de los puntos centrales de la oferta 2026 es la modalidad.
“La mayoría y prácticamente casi todas son de carácter virtual, así que esto abre una posibilidad a toda la comunidad, no solamente de Sáenz Peña y Chaco, sino que también a nivel país y a nivel internacional, porque nosotros tenemos alumnos de posgrado de otros países”, explicó Spessot.

Cómo inscribirse

– Carreras de posgrado – Especializaciones, Maestrías y Doctorados: http://posgrado.uncaus.edu.ar → sección Preinscripción
– Diplomaturas y Cursos: http://cursos.uncaus.edu.ar → completar formulario de inscripción

Desde Posgrado recordaron que cada propuesta tiene requisitos puntuales que pueden consultarse en cada una de las páginas mencionadas.

“Invitarlos a todos que conozcan nuestras propuestas académicas en lo que es posgrado”, cerró Spessot. Ver menos

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