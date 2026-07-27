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Alberto Fernández dijo que se sintió “cancelado” por la sociedad y tildó a Javier Milei de “pobre imbécil”

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El expresidente Alberto Fernández volvió a cargar contra Javier Milei y lanzó un duro insulto contra el mandatario durante una entrevista concedida a un diario de Uruguay. Además de cuestionar la gestión libertaria, habló sobre las causas judiciales en su contra, el peronismo y defendió su paso por la Casa Rosada.

Las declaraciones fueron realizadas en una entrevista que Fernández concedió a El País de Uruguay. En la misma, el exjefe de Estado aseguró que fue víctima de un proceso de “cancelación” tras dejar la Casa Rosada y responsabilizó al actual Gobierno nacional y a los medios de comunicación por esa situación.

Alberto Fernández insultó a Milei

Consultado sobre cómo transitó los meses posteriores al final de su mandato, Fernández afirmó que Milei construyó su imagen pública a partir de afirmaciones falsas y cuestionó el tratamiento mediático que recibió. “El Presidente que tenemos asumió diciendo que la Argentina iba a tener una inflación de 17.000%, la mayor imbecilidad que se ha dicho, y sin embargo lo levantaron todos los medios argentinos como una noticia cierta”, sostuvo.

Luego redobló sus críticas contra Milei. “Es un pobre imbécil que dice cosas que yo creo que tiene un problema psiquiátrico, quiero serte sincero. Por eso, a veces, cuando uso palabras tan altisonantes, me freno porque digo: ‘Bueno, capaz que está enfermo y debo tratarlo con más cuidado’”, expresó.

Alberto Fernández denunció una “cancelación” tras dejar el poder

En otro tramo de la entrevista, el exmandatario aseguró que, una vez finalizada su Presidencia, fue objeto de una campaña para desacreditarlo públicamente. “Me sentí cancelado en la sociedad argentina cuando dejé el Gobierno”, afirmó.

Asimismo, volvió a rechazar las denuncias por violencia de género impulsadas por su expareja Fabiola Yáñez y aseguró que se construyó una imagen que, según él, no refleja su paso por la función pública. “Construyeron un Alberto Fernández que no tuvo nada que ver con el Alberto Fernández que en realidad fue presidente”, manifestó.

El expresidente también apuntó contra Mauricio Macri

Durante la conversación, Fernández denunció una supuesta persecución judicial contra el peronismo y sostuvo que existe una diferencia de trato con dirigentes de otros espacios políticos. En ese marco, cuestionó distintas causas vinculadas al expresidente Mauricio Macri y aseguró que la Justicia Federal “ha sido colonizada por los sectores conservadores”.

Por último, al ser consultado sobre cuál considera que fue el peor gobierno entre el de Macri y el de Milei, respondió: “Los dos tienen un común denominador que se llama Caputo. Debe ser elegir entre lo malo y lo peor”.

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