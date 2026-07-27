Samuel Vargas: “No todo vale en una campaña electoral: la desinformación no puede reemplazar a las propuestas”

El diputado provincial Samuel Vargas cuestionó las versiones que buscan instalar dudas sobre el financiamiento de distintos eventos culturales, turísticos y religiosos que se realizan en la provincia, y aseguró que forman parte de una estrategia de desinformación con fines exclusivamente electorales.

“Es preocupante que algunos sectores, ante la falta de propuestas, recurran a la mentira y a la confusión para intentar conseguir un rédito electoral. No todo vale en una campaña política. Desinformar a la sociedad solo perjudica a los chaqueños”, expresó el legislador.

Vargas hizo referencia a publicaciones y declaraciones que ponen en duda el financiamiento de eventos como la Bienal Internacional de Esculturas, la Cabalgata de la Fe y otras iniciativas que posicionan al Chaco como un destino cultural y turístico.

“Se pretende instalar que estos eventos se financian con recursos que deberían destinarse a otros fines, cuando eso es absolutamente falso. Existe un claro desconocimiento o, peor aún, una intención deliberada de confundir a la ciudadanía”, afirmó.

En ese sentido, explicó que muchas de estas iniciativas cuentan con aportes provenientes del Consejo Federal de Inversiones (CFI), organismo que financia programas vinculados al desarrollo del turismo, la cultura, el turismo religioso y los espectáculos públicos en las provincias. “A ello se suma el acompañamiento de empresas privadas que invierten y patrocinan este tipo de eventos, comprendiendo el impacto económico y social que generan”.

“El CFI acompaña estos proyectos porque entiende que representan una inversión para el desarrollo de las economías regionales, y a ese esfuerzo se suma el compromiso del sector privado, que apuesta por eventos que generan turismo, empleo y movimiento económico. No es casualidad que Chaco haya recibido financiamiento para iniciativas como Chaco Vibra, la Bienal Internacional de Esculturas, la Cabalgata de la Fe y otras propuestas que fortalecen nuestra identidad. Son fondos y aportes destinados específicamente a estas actividades y no pueden ser utilizados para otros fines. Intentar instalar lo contrario es faltar a la verdad y confundir deliberadamente a la sociedad”, remarcó.

“Hay dirigentes que dicen que no están en campaña, pero todos los días impulsan operaciones para instalar información falsa y desacreditar cada acción positiva del Gobierno provincial. Los chaqueños merecen un debate serio, con propuestas y con la verdad, no una campaña basada en la desinformación. Cuando la política abandona las ideas y recurre a la mentira para obtener un voto, termina perjudicando a toda la provincia”, sostuvo.

“Vamos a seguir defendiendo cada iniciativa que promueva el turismo, la cultura y el desarrollo del Chaco. Estas son industrias sin chimeneas que generan empleo, fortalecen al comercio, impulsan a los emprendedores y benefician a miles de familias. Quienes intentan desprestigiarlas por una especulación electoral no perjudican a un gobierno; perjudican a los trabajadores, a los comerciantes, a los artistas, a los emprendedores y a cada chaqueño que encuentra en estos eventos una oportunidad de crecimiento. Concluyó.