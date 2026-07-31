Samuel Vargas acompañó al Merendero Pancitas Felices y reafirmó su compromiso con quienes más lo necesitan

El diputado provincial Samuel Vargas visitó el Merendero Pancitas Felices, que funciona en el Club Náutico de Barranqueras, donde cada jornada niños, adultos y personas mayores reciben un plato de comida y el cariño de un grupo de voluntarios que trabaja con enorme compromiso.

Durante la visita, Vargas felicitó a Cynthia Coronel y a todo el equipo de colaboradores por la tarea solidaria que llevan adelante, destacando que “cuando la crisis golpea, la solidaridad florece”, reflejando el esfuerzo cotidiano de quienes, con vocación de servicio, sostienen un espacio fundamental para muchas familias de una de las zonas más humildes de la ciudad.

En ese marco, desde el espacio que conduce el legislador se comprometieron a colaborar para fortalecer el funcionamiento del merendero, contribuyendo para que más personas puedan acceder a una vianda caliente o a una copa de leche.

“Estas iniciativas demuestran que el trabajo en comunidad hace la diferencia. Vamos a acompañar a quienes dedican su tiempo a tender una mano a los demás, porque la realidad exige compromiso y presencia”, expresó Vargas.

Finalmente, el diputado sostuvo que “donde el mercado no llega, el Estado debe estar presente, acompañando a las instituciones y a los vecinos que todos los días hacen un enorme esfuerzo para que ningún niño ni ningún adulto mayor quede sin un plato de comida”.