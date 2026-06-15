General Pinedo: malestar en el PJ por la situación de Franco Ciucci y crecen las tensiones internas

Fuertes versiones comenzaron a circular en las últimas horas dentro del justicialismo chaqueño y tienen como protagonista al intendente de General Pinedo, Franco Mario César Ciucci.

Según trascendió desde distintos sectores partidarios, referentes del PJ habrían convocado al jefe comunal para expresarle su preocupación y malestar por la situación política y administrativa que lo rodea.

La frase que más se repite en los pasillos partidarios sería contundente: “se te fue la mano”.

El supuesto encuentro habría estado marcado por reproches y cuestionamientos de dirigentes que observan con preocupación el impacto político que generan las controversias vinculadas a la administración municipal.

Uno de los puntos que más inquietud habría generado entre sus propios pares es el millonario monto que, según distintas versiones difundidas públicamente, se encuentra bajo discusión respecto de obligaciones de resarcimiento hacia el Estado provincial.

La cifra mencionada —que supera los 1.385 millones de pesos— provocó sorpresa incluso dentro de sectores del propio peronismo, donde algunos dirigentes temen que la situación termine afectando la imagen general del espacio político.

A esto se suma un clima de creciente tensión interna.

De acuerdo con declaraciones difundidas por el periodista Marcelo Rubiolo, de NG Federal, existiría además un fuerte malestar de Ciucci con el ex gobernador Jorge Capitanich, a quien algunos sectores señalan como una figura clave dentro del armado político justicialista.

Según esas versiones, el vínculo político entre ambos atravesaría un momento de distanciamiento.

Mientras tanto, en General Pinedo continúan los debates sobre la gestión municipal, el manejo de los recursos públicos y el futuro político del intendente.

Por ahora, gran parte de la información que circula corresponde a versiones políticas y trascendidos partidarios, pero el tema ya se instaló en la agenda pública y promete generar nuevas repercusiones en los próximos días.

Lo cierto es que cuando las críticas comienzan a llegar desde el propio espacio político, las señales de preocupación suelen ser difíciles de ignorar.