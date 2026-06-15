“Fortalecido”: Javier Milei volvió a respaldar a Manuel Adorni tras el escándalo

El Presidente compartió en redes sociales un mensaje que denunció “operaciones” contra el jefe de Gabinete.

Javier Milei volvió a expresar públicamente su respaldo a Manuel Adorni en medio de la controversia por la presentación de sus declaraciones juradas rectificativas y las explicaciones sobre su patrimonio. El Presidente compartió este domingo una publicación de un usuario que se hace llamar Eric Harris en la que se defendía al jefe de Gabinete y se atribuían las críticas a una supuesta campaña política en su contra.

“Nuestro Presidente Milei bancando a Adorni. Va a salir fortalecido, como pasó ya varias veces con las mil y una operaciones que le hicieron. Me hago cargo de lo que digo. Anótenlo”, señalaba el mensaje que el mandatario decidió repostear en sus historias de la red social Instagram.

Un nuevo gesto de respaldo

La publicación constituye una nueva señal de apoyo del jefe de Estado hacia uno de sus funcionarios más cercanos, en momentos en que Adorni enfrenta cuestionamientos de distintos sectores políticos por las inconsistencias detectadas en sus declaraciones juradas y por las explicaciones brindadas sobre el origen de parte de su patrimonio.

Durante los últimos días, el jefe de Gabinete reconoció que junto a su esposa mantuvo durante años ahorros no declarados y atribuyó buena parte del crecimiento patrimonial a inversiones realizadas en Bitcoin entre 2014 y 2018. Las explicaciones no lograron cerrar la polémica y derivaron en críticas de dirigentes oficialistas, opositores y referentes de distintos espacios políticos.

La postura de la Casa Rosada

Pese a las controversias, Milei volvió a dejar en claro que mantiene plena confianza en Adorni. Desde el oficialismo consideran que las denuncias y cuestionamientos forman parte de una ofensiva política contra el Gobierno y rechazan las acusaciones. El reposteo presidencial llegó además en medio de una semana marcada por pedidos de interpelación en el Congreso, reclamos de explicaciones públicas y cuestionamientos dentro de La Libertad Avanza.

La presión sobre Adorni continúa

Mientras el Gobierno ratifica su respaldo político, la situación de Adorni sigue repercutiendo. Dirigentes del PRO, la UCR, sectores del peronismo y hasta referentes cercanos al oficialismo reclamaron explicaciones por la evolución patrimonial del funcionario y por las modificaciones en sus declaraciones juradas. En paralelo, continúan los pedidos para que comparezca ante el Congreso y responda sobre las denuncias por su patrimonio y otros episodios bajo investigación.