Connect with us

Hi, what are you looking for?

NOTICIAS

Motociclista murió tras chocar contra un camión detenido sobre la ruta 16, en Sáenz Peña

Published

El siniestro ocurrió frente a una estación de servicio ubicada en el kilómetro 174. La víctima fatal tenía 41 años y circulaba en motocicleta cuando impactó contra la parte trasera de un semirremolque.

Un hombre de 41 años falleció en la noche del viernes luego de protagonizar un trágico siniestro vial sobre la Ruta Nacional N° 16, a la altura del kilómetro 174, frente a una estación de servicio de Sáenz Peña.

El hecho ocurrió alrededor de las 23 y fue constatado por personal de la Comisaría Quinta, que acudió al lugar tras ser alertado sobre un accidente de tránsito.

De acuerdo con las primeras averiguaciones, una motocicleta Brava Nevada de 110 cilindradas circulaba en sentido descendente cuando, por causas que se investigan, colisionó contra la parte trasera de un semirremolque acoplado a un camión Volvo que se encontraba detenido sobre la banquina debido a un desperfecto mecánico.

Como consecuencia del fuerte impacto, el conductor de la motocicleta, identificado como Zenón Lezcano, domiciliado en Sáenz Peña, perdió la vida en el lugar. El deceso fue confirmado por personal sanitario que arribó en una ambulancia.

El camión era conducido por un hombre de 33 años, quien manifestó no haber sufrido lesiones. Posteriormente fue examinado por el médico policial, que certificó que no presentaba heridas ni aliento etílico. Por disposición judicial fue notificado de las actuaciones y continúa en libertad.

En el lugar trabajaron efectivos de Criminalística, Medicina Legal, Patrulla Vial y Bomberos, quienes realizaron las pericias correspondientes y el traslado del cuerpo. La motocicleta fue secuestrada para fines periciales, mientras que el camión quedó en poder de su conductor tras la acreditación de la documentación.

La Fiscalía de Investigación Penal N° 3 interviene en una causa por supuesto homicidio culposo en accidente de tránsito y procura determinar las circunstancias que derivaron en el fatal desenlace.

 

In this article:
Click to comment

Leave a Reply

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

LO QUE TE PERDISTE

Politica

“Respetar la verdad”: Capitanich reivindicó la planificación de la ruta 13 durante su gestión y criticó “el relatos sin obras”

El senador nacional recordó que los 43 kilómetros inaugurados en 2023 fueron ejecutados gracias a una política de Estado que se inició en el...

4 días ago

Politica

Periodismo sin censura: medios y trabajadores de prensa debatieron sobre libertad de expresión en Chaco

Con transmisión en directo por el canal de Instagram @bohemia.envivo, la Asociación de Medios de Comunicación del Chaco AMCCH y el Sindicato de Prensa...

4 días ago

Politica

Con 700 inscriptos, la propuesta de Lengua de Señas Argentina de la Legislatura agotó sus cupos disponibles

La Cámara de Diputados del Chaco informa que se completaron los cupos disponibles para el taller de Lengua de Señas Argentina (LSA) “Las manos...

1 día ago

Diputados

13 días sin Jonathan | Hoy marchan frente a Fiscalía Nº 1 para pedir su aparición. Samuel Vargas recibió a la familia

El diputado Samuel Vargas acompaña hoy a la familia de Jonathan Blanco, el joven de 23 años desaparecido desde el sábado 30 de mayo...

1 día ago