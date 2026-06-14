Electricista detenido acusado de abusar de una adolescente mientras realizaba reparaciones en una vivienda

El hombre de 52 años fue aprehendido por los agentes y puesto ante la justicia

El jueves por la tarde una mujer de 31 años denunció que regresó a su domicilio del barrio Villa Gonzalito y encontró a su hija menor de edad llorando y asustada. Al preguntar qué le pasaba informó que un hombre que habían contratado para trabajos de electricidad en su domicilio habría abusado de ella. Inmediatamente se dirigió a la Comisaría y denunció lo ocurrido.

Allí tomaron intervención los efectivos y comenzaron una investigación para localizar al implicado. Luego de un par de horas lograron la detención del implicado y lo trasladaron a la dependencia policial.

La Fiscalía en turno N° 2 a cargo de la Dra Ana Gonzalez Pacce, dispuso la aprehensión por la causa Supuesto Abuso Sexual Simple, informó la Dirección de Prensa de la Policía del Chaco.