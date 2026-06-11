Chocaron un caballo con un auto lleno de cigarrillos de contrabando

SANTO TOMÉ Importante secuestro de cigarrillos de origen extranjero tras siniestro vial en Ruta Nacional Nº14

Efectivos policiales de la Comisaría distrito Primera de la localidad correntina de Santo Tomé, tomaron intervención en un siniestro vial ocurrido sobre la Ruta Nacional N.º 14, a la altura del kilómetro 687, donde un automóvil, colisionó contra un equino.

Al arribar al lugar, el personal policial constató que los ocupantes del vehículo, se habían dado a la fuga, abandonando el rodado sobre la cinta asfáltica. Durante la inspección correspondiente, se verificó que el automóvil -marca Volkswagen Gol-, transportaba una importante cantidad de cajas de cigarrillos de origen extranjero -marca GIFT-, presuntamente vinculadas a una maniobra de contrabando.

Ante esta situación, se dio inmediata intervención al Fiscal en turno, quien dispuso que las actuaciones se desarrollen en forma conjunta con efectivos de la Gendarmería Nacional Argentina, a fin de determinar la procedencia de la mercadería, identificar a los responsables y establecer las circunstancias del hecho.

Al respecto en la citada dependencia policial, se prosigue con los tramites del caso.