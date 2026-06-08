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Finalizó el último adiós al Indio Solari: más de un millón de personas participaron de la despedida durante casi 24 horas

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El Polideportivo Gatica cerró sus puertas esta madrugada tras el velorio del Indio Solari, que se desarrolló sin incidentes y con un amplio operativo de seguridad y salud.

El velorio del Indio Solari concluyó esta madrugada tras 18 horas de acceso público al Polideportivo José María Gatica en Villa Domínico. Donde más de un millón de personas se acercaron para despedir al histórico cantante de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota. El fin de la ceremonia fue confirmado hace minutos por el intendente de Avellaneda Jorge Ferraresi, y el Ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires Javier Alonso.

“Con el paso de la última persona que se acercó, finalizamos la despedida del Indio”, expresó Ferraresi a través de su cuenta de X al anunciar el cierre del velorio. Que durante toda la jornada reunió a una multitud de seguidores, músicos y figuras de la cultura.

Por su parte, Alonsó detalló: «Luego de retirarse los últimos seguidores, la familia ha decidido finalizar la despedida pública del Indio Solari. Asimismo, agradecemos a la multitud que se acercó para despedir a su ídolo, cuidándonos entre todos y garantizando una movilización en paz. El Ministerio agradece especialmente a quienes colaboraron y formaron parte del operativo».

Ferraresi destacó el comportamiento de los asistentes y agradeció la participación

Además, Ferraresi agradeció la masiva participación de los asistentes. Y remarcó que la despedida transcurrió con normalidad durante el domingo y las primeras horas de este lunes.

«Gracias a los cientos de miles de personas que se acercaron con tanto respeto. Su legado seguirá vivo en cada canción, en cada lucha y en el corazón de nuestro pueblo. Hasta siempre, Indio», agregó.

Amplio operativo de seguridad y salud durante la despedida al Indio

Con el objetivo de ordenar el ingreso y garantizar la seguridad de los asistentes, las autoridades desplegaron un operativo especial que contó con más de 8.000 personas para tareas de organización, control y asistencia. Además, en las inmediaciones del Polideportivo Gatica se instalaron postas sanitarias, puestos de hidratación, baños químicos y pantallas. Para que quienes permanecieron fuera del predio pudieran seguir la ceremonia.

Además del operativo de seguridad y tránsito, el Ministerio de Salud bonaerense desplegó un amplio dispositivo sanitario para responder ante cualquier emergencia que pudiera surgir durante la jornada. El esquema fue coordinado junto al municipio de Avellaneda y los centros de salud de la región. Ante la masiva concurrencia que asistió a la despedida del músico.

Hubo tres postas del Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias (SIES) destinadas a la cobertura del evento, con un total de 17 ambulancias medicalizadas y un hospital móvil equipado para la atención inmediata de los asistentes. A su vez, los hospitales Presidente Perón, Pedro Fiorito, Eduardo Wilde y el Hospital de Avellaneda, además de la UPA 2 de la ciudad, permanecieron preparados para recibir derivaciones en caso de ser necesario.

El operativo también contó con la participación de 60 promotores de salud distribuidos en los alrededores del predio. Quienes brindaron orientación, asistencia y acompañamiento a las personas que concurrieron al último adiós al artista.

 

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