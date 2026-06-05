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QUITILIPI – Dos personas fueron detenidas con dosis de cocaína durante un operativo antidrogas sobre Ruta 16

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Tenían más de 30 bochitas de estupefaciente. Un automóvil se dio a la fuga al ver a la policía.

Anoche, efectivos de la División Microtráfico Interior, demoraron a dos personas tras ser sorprendidas con envoltorios de cocaína listos para su comercialización.

Poco después de las 22:30, los Agentes implementaron un operativo rutinario en la localidad, tras el dispositivo al circular por la Ruta Nacional Nº 16, kilómetro 166, avistan una motocicleta y un automóvil, por lo que se acercan a identificarlos.

En ese momento, en forma imprevista, se dan a la fuga, por lo que inician un seguimiento, logrando dar alcance a los ocupantes de la motocicleta, en tanto el auto logro perderse de vista.

En el lugar, identificaron a estas personas, siendo una mujer de 46 años y un joven de 21 años, luego al verificar el rodado, hallaron en el baúl 37 envoltorios de cocaína, con un peso total de 6,1 gramos, además de $6.000 en efectivo, dos teléfonos celulares.

Por disposición de la Fiscalía Antidrogas de Sáenz Peña, ambos fueron aprehendidos por la causa “Supuesta Infracción a la Ley 23.737 de Estupefacientes”.

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