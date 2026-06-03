Nancy Dupláa y Pablo Echarri se destacaron por su elegancia total black en la alfombra roja de los Premios Sur

La actriz se lució con un vestido largo y escotado y el actor usó un traje con chalina.

Nancy Dupláa y Pablo Echarri asistieron a la entrega de los Premios Sur 2026, la ceremonia organizada por la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas de la Argentina que distinguió a las mejores producciones audiovisuales del último año. La gala reunió a las principales figuras de la industria nacional en una noche marcada por el reconocimiento al cine local.

La pareja -que en febrero celebró 19 años de casados- compartió la alfombra roja donde se destacó por su elegancia en versión total black con anteojos de lectura como complemento.

Nancy Dupláa, escotada

Nancy Dupláa eligió un estilismo sofisticado y atemporal. Lució un vestido de Cynthia Martos en color negro largo, al cuerpo y escotado con mangas largas estilo murciélago.

Nancy Dupláa lució un vestido largo total black en la alfombra roja de los Premios Sur Foto: Movilpress

El estilismo por parte de Carolina Marafioti, completó el outfit con joyas de Flo Boskis: aros argolla, un collar delicado y clutch de la marca Flaneur. El conjunto mantuvo una estética minimalista que priorizó la estructura del vestido y su presencia sobre la alfombra roja.

En cuanto al beauty look que realizó Paula Rey, llevó el pelo suelto, con raya lateral y ondas suaves. El make up mostró una terminación natural y luminosa. Resaltó la mirada con delineado sutil y máscara de pestañas y los labios se mantuvieron en tonos neutros. Los anteojos de lectura con marco bordó aportaron un toque distintivo y de gusto personal al estilismo.

Pablo Echarri, con chalina

Pablo Echarri apostó por la elegancia clásica con una impronta contemporánea. Vistió un traje negro de corte impecable, acompañado por camisa y chalina en el mismo tono, lo que generó un efecto monocromático sobrio y refinado.

El actor completó su imagen con zapatos negros de cuero y llevó su pelo peinado hacia atrás dejando las canas a la vista, un sello de su estilo.

Nancy Dupláa y Pablo Echarri posaron juntos con looks total black en la alfombra de los Premios Sur Foto: Movilpress

Al igual que Nancy, sumó anteojos de lectura con un marco claro.

Con elecciones alineadas y una paleta en común, Nancy Dupláa y Pablo Echarri se destacaron en la alfombra roja de los Premios Sur 2026 y reafirmaron su lugar como una de las parejas más elegantes del ambiente artístico argentino.