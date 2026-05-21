Un hombre abusó de su pareja mientras estaba postrada por sufrir un ACV y fue condenado a 15 años de prisión

La Justicia de Córdoba condenó este jueves a 15 años de prisión a un hombre acusado de haber abusado sexualmente de su pareja, que estaba postrada en una cama después de sufrir un accidente cerebrovascular (ACV).

El fallo fue dictado por la Sala I de la Cámara del Crimen y Correccional de Traslasierra. El vocal Santiago Camogli encontró culpable a O.V., de 53 años, por el delito de abuso sexual con acceso carnal continuado. Durante el juicio, el fiscal Sergio Cuello había solicitado una pena de 16 años.

Los hechos ocurrieron entre febrero y abril de 2025 en el paraje La Costa, en el departamento de San Javier. Según la investigación, la víctima —una mujer de unos 50 años— había quedado en una situación de extrema vulnerabilidad luego de sufrir un ACV que la mantuvo inmovilizada durante más de tres meses.

La causa estuvo a cargo de la fiscal María Ferreyra, titular de la Fiscalía de Instrucción de Segunda Nominación. De acuerdo al expediente, el condenado se aprovechó del estado de indefensión de la mujer para cometer los abusos dentro de la casa que compartían.

La víctima además atravesaba otros graves problemas de salud: había sufrido una peritonitis y también cáncer de mama y de útero, por lo que le habían extirpado el sistema reproductor. Por ese cuadro médico, los profesionales que la atendían le habían indicado que no mantuviera relaciones sexuales.

Sin embargo, durante el juicio se comprobó que el acusado ignoró esas advertencias y abusó de la mujer en dos oportunidades.

Cómo se dio a conocer el caso

La investigación comenzó cuando una persona encargada de cuidar a la víctima descubrió uno de los episodios y alertó a los familiares. También fue clave el testimonio del neurólogo que seguía el tratamiento de la mujer, quien detectó comportamientos extraños cuando la paciente volvió a ser acompañada por sus familiares luego de que el acusado la abandonara tras el ACV.

La causa avanzó a partir de la denuncia realizada en la Unidad Judicial de Villa Dolores y terminó con la elevación a juicio en septiembre del año pasado. Durante el proceso también se acreditó que el condenado ejercía violencia verbal, psicológica y una constante desvalorización hacia la víctima en el contexto de una relación que había comenzado en 2013 y se extendió por 12 años.