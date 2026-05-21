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Pampa del Infierno: accidente de tránsito entre un camión y un automóvil en ruta N°16

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Este jueves por la noche, alrededor de las 20:40 hs, se produjo un siniestro vial en Ruta Nacional N° 16, kilómetro 282. Personal policial al arribar al lugar constató que los partícipes son (01) automóvil marca Toyota, modelo Yaris, color rojo, conducido por N.D.E., de 44 años, (01) camión marca Ford 700, color rojo, con acoplado marca Helvetica modelo SADT 25 TR, color blanco, conducido por J.D.R., de 39 años, el cual iba acompañado por J.R.F. de 26 años, ambos con domicilio en la localidad de San Bernardo.

El conductor del automóvil fue trasladado al Hospital de Los Frentones, donde fue examinado por el mefico de gusrdia, quien diagnosticó: “TRAUMATISMO DE CRÁNEO LEVE”, por tal motivo es trasladado al Hospital 4 de Junio de Sáenz Peña, para realizar estudios de mayor complejidad.

Mientras que el conductor y el acompañante del camión fueron evaluados por el medico de turno, los cuales no presentaban lesiones, descartando presencia de alcohol. Se labró acta de constatación correspondiente y se tomaron fotografías del lugar y de los vehículos involucrados. Ambos rodados fueron entregados a sus propietarios una vez acreditada la documentación pertinente. Dichas actuaciones fueron elevadas a Fiscalía N° 04 de Saénz Peña, a cargo del Dr. Gustavo Rafael Valero, para su intervención.

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