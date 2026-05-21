Ni texanas ni zapatillas: el calzado de los 2000 que es tendencia en 2026 por su elegancia y comodidad

Después de años dominados por las zapatillas urbanas, los mocasines y las botas chunky, los stilettos vuelven a la escena y prometen ser el calzado estrella de 2026. Este ícono de la moda de los 2000 regresa con fuerza, pero con una vuelta de tuerca: ahora se combinan con prendas relajadas y modernas, al lograr un equilibrio perfecto entre elegancia y comodidad.

El regreso de un clásico: cómo son los nuevos stilettos

Durante la década del 2000, los stilettos fueron sinónimo de sofisticación y glamour. Ahora, reaparecen con una imagen mucho más minimalista y elegante, al dejar atrás los brillos y los detalles recargados que marcaron aquella época.

Los stilettos, el calzado que vuelve a estar a la moda en 2026 (Foto: REUTERS/Yuri Gripas)

Las versiones que más se ven esta temporada tienen puntas marcadas, tacos finos moderados y una paleta de colores neutros: negro, nude, chocolate y bordó. También hay modelos en charol o cuero liso, ideales para levantar cualquier look sin esfuerzo. Esta tendencia acompaña el revival Y2K que sigue copando las pasarelas y el street style, pero con una estética mucho más limpia y sofisticada.

Cómo se usan los stilettos en 2026

Una de las combinaciones favoritas de las fashionistas es mezclar stilettos con jeans rectos o denim relajado. El contraste entre una prenda casual y un zapato elegante genera un look moderno y versátil, perfecto tanto para el día como para la noche. Los jeans cropped o al tobillo son ideales porque dejan lucir el calzado.

Para completar el outfit, muchas suman blazers oversized, sweaters tejidos o camisas blancas clásicas. El resultado es simple pero sofisticado, ideal para quienes buscan elevar los básicos sin resignar comodidad.

Pero no todo queda en el denim: los stilettos también se llevan con fuerza junto a faldas midi y polleras lápiz. Esta combinación estiliza la figura y aporta una estética mucho más refinada. Las versiones satinadas, los tejidos rectos y los diseños minimalistas son los aliados perfectos para este tipo de calzado.

El taco fino ayuda a alargar visualmente las piernas y suma un toque femenino que nunca pasa de moda. Las estilistas recomiendan apostar por looks monocromáticos o prendas en tonos neutros para que los zapatos sean los verdaderos protagonistas.

Los stilettos tienen mucho estilo (Foto: AFF-USA/REX/The Grosby Group).

El secreto está en el equilibrio

Aunque los stilettos remiten a la moda dosmilera, la forma de usarlos cambió por completo. La tendencia actual busca equilibrar el look y evitar los outfits demasiado cargados o excesivamente retro. Hoy se usan con siluetas relajadas, tapados amplios y básicos atemporales, al lograr un estilo elegante, moderno y con mucha personalidad.