Juventud rescató un empate en Venezuela, pero sigue último en el grupo!

Club Atlético Juventud de Las Piedras igualó 1-1 frente a Academia Puerto Cabello en un partido intenso por la Copa Sudamericana. El conjunto uruguayo logró sumar fuera de casa, aunque el resultado lo dejó en el último lugar del grupo y obligado a ganar en la última fecha para seguir soñando

Juventud golpeó rápido en Venezuela

El equipo uruguayo comenzó el encuentro de la mejor manera posible y sorprendió al local en los primeros minutos.

Apenas iniciado el partido, Juventud encontró espacios en ataque y logró abrir el marcador gracias a una definición de Ramiro Peralta, que desvió su remate en un defensor antes de meterse en el arco rival.

El gol tempranero llenó de ilusión al conjunto visitante, que durante varios minutos manejó el ritmo del partido y mostró mucha intensidad.

Puerto Cabello reaccionó y encontró el empate

Con el correr de los minutos, Academia Puerto Cabello comenzó a crecer futbolísticamente y adelantó líneas en busca de la igualdad.

El conjunto venezolano aprovechó mejor los espacios y logró empatar tras un centro desde la izquierda que terminó definiendo Robinson Flores dentro del área.

A partir de allí, el partido se volvió mucho más parejo y disputado en la mitad de la cancha.

Mucha lucha y pocas diferencias en el complemento

En la segunda mitad, ambos equipos sintieron el desgaste físico y el encuentro perdió intensidad ofensiva.

Juventud intentó sostener el resultado y buscar alguna contra para volver a ponerse en ventaja, mientras Puerto Cabello manejó más la pelota pero sin demasiada claridad en los metros finales.

Las defensas terminaron imponiéndose y el empate ya no volvió a modificarse.

El grupo quedó abierto, pero Juventud está último

Con esta igualdad, Juventud quedó en el último puesto del grupo con seis puntos y llegará obligado a ganar en la última jornada para mantener chances de clasificación.

Puerto Cabello, por su parte, también dejó escapar una oportunidad importante, aunque sigue con posibilidades de avanzar en una definición que promete ser apasionante hasta el final.