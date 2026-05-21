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¡Cienciano cayó en Brasil, pero sigue con vida en la copa!

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Club Cienciano perdió 2-0 frente a Clube Atlético Mineiro en Brasil, aunque todavía mantiene chances de clasificación de cara a la última fecha del torneo continental.

Mineiro impuso condiciones desde el inicio

El conjunto brasileño salió decidido a hacerse fuerte como local y rápidamente tomó el control de la pelota. Con presión alta, velocidad por las bandas y mucha intensidad ofensiva, Atlético Mineiro comenzó a generar peligro sobre el arco peruano.

Cienciano intentó mantenerse ordenado defensivamente y apostó a resistir para salir rápido de contraataque.

El local golpeó en el momento justo

Después de varios intentos, Mineiro logró abrir el marcador con una jugada bien elaborada que rompió la resistencia del conjunto visitante.

El gol obligó a Cienciano a adelantar líneas y buscar mayor protagonismo, aunque eso también dejó espacios para los ataques brasileños.

En varios pasajes del encuentro, el equipo peruano mostró actitud y trató de reaccionar, pero le costó generar claridad ofensiva.

 

Mineiro liquidó el partido en el complemento

En la segunda mitad, Atlético Mineiro manejó mejor los tiempos del partido y volvió a aprovechar una oportunidad clara para marcar el segundo tanto que prácticamente sentenció la historia.

Con la ventaja ampliada, el conjunto brasileño controló el ritmo del juego y evitó que Cienciano pudiera descontar.

El equipo peruano luchó hasta el final, aunque nunca logró romper la sólida defensa local.

La clasificación todavía es posible

A pesar de la derrota, Cienciano sigue dependiendo de los resultados de la última jornada para mantener la ilusión de avanzar en la Copa.

El conjunto peruano deberá ganar y esperar una combinación favorable para lograr el objetivo, mientras Mineiro celebró un triunfo importante que lo deja muy bien posicionado en el grupo.

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