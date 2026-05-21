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FONTANA Allanamientos y rastrillajes en la investigación por la desaparición de Axel González

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En el marco de la investigación por la desaparición de Axel González, la Policia del Chaco junto a la Fiscalía de Derechos Humanos encabezó un operativo que incluyó allanamientos en dos domicilios del Barrio La Anunciación de Fontana, lugar donde el joven fue visto por última vez.
En el primer domicilio, se procedió al secuestro de prendas de vestir y tres teléfonos celulares incautados por el Departamento de Cibercrimen.

En el segundo domicilio, se incautaron prendas de vestir, un retazó de funda de colchón de una plaza, una cortina, dos teléfonos celulares y una pala.

Además, en la jornada de hoy se desplegó un amplio rastrillaje en inmediaciones de los barrios La Anunciación y Camors, incluyendo el sector de la iglesia Nuestra Señora de la Anunciación, una ladrillería y zonas aledañas.

El operativo contó con la participación de múltiples divisiones Canes, Inteligencia, Bomberos, Búsqueda de Personas, Comisarías jurisdiccionales, C.O.M. , Antinarcóticos, Logística, además el personal de la Municipalidad que colaboró con maquinaria retroexcavadora.

La investigación continúa bajo la coordinación de la Fiscalía de Derechos Humanos.

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