“No voy a parar hasta encontrar a mi hijo”: la madre de Axel González apuntó contra la Policía y denunció antecedentes de tortura

María Gómez habló frente a las fiscalías penales de Resistencia y denunció contradicciones en la búsqueda, persecución policial la noche de la desaparición y un presunto episodio de torturas sufrido por Axel González el año pasado. Mientras avanzan los rastrillajes, la familia exige respuestas en el cuarto día de búsqueda.

Con la voz quebrada, pero aferrada a una convicción que se niega a abandonar, María Gómez llegó este jueves a la mañana a las fiscalías penales de Resistencia para pedir respuestas sobre el paradero de su hijo, Axel Alejandro González, el joven de 21 años desaparecido desde la madrugada del domingo.

Pero además del reclamo, la madre volvió a señalar a efectivos de la Policía del Chaco, a quienes vinculó directamente con el caso. “Yo no voy a parar hasta que no encuentre a mi hijo, yo no voy a parar. Esté metido quien esté metido”, afirmó en declaraciones a Radio Libertad.

Axel desapareció tras una presunta persecución policial ocurrida en una zona de esteros entre Fontana y Puerto Tirol. Según la reconstrucción realizada hasta el momento, el joven salió de su casa del barrio Takay, en Puerto Tirol, el sábado alrededor de las 19 rumbo a la vivienda de su novia, en Puerto Vicentini. Nunca llegó.

La última conversación con su madre quedó grabada en la memoria de María. “Le digo: ‘abrigate hijo, hace mucho frío’. Y él me respondió: ‘cerrame la puerta, yo me quedo un rato afuera esperando a Lumi que ella ya me pasa a buscar’”, recordó.

El audio

Horas más tarde, Axel envió un mensaje de voz a su novia. Según relató la familia, el joven pidió que fueran a buscarlo porque la Policía estaba rondando el barrio.

“Él no tiene moto y tampoco tiene celular. Se maneja con el mío y con el del padre”, explicó su madre. Ese audio fue el último contacto. Desde entonces no volvió a saberse nada de él.

La investigación confirmó que efectivos de la Comisaría Segunda de Fontana iniciaron durante la madrugada una persecución contra dos personas en la zona de los esteros. Una de ellas era Axel. De acuerdo con la reconstrucción oficial, un policía ingresó al monte detrás del joven y regresó solo.

El dato fue ratificado por el director del Órgano de Control Institucional, Ricardo Urturi, quien confirmó que un patrullero persiguió al joven hasta el monte. Los efectivos regresaron. Axel no apareció.

“Hay cosas que no me cierran”

La madre también cuestionó el desarrollo de los operativos de búsqueda y denunció presuntas inconsistencias en el hallazgo de elementos relacionados con el recorrido de su hijo.

“Hay algunas contradicciones. Hay cosas que se encontraron en lugares que, según el recorrido del testigo, pasó mi hijo, y que la primera vez no estaban. Después se hizo un segundo recorrido y estaban”, sostuvo.

Aunque evitó profundizar sobre esos elementos, insistió en sus sospechas: “Hay cosas que a mí no me cierran”.

“A mi hijo lo torturaron el año pasado”

Uno de los testimonios más delicados de la conferencia fue el relato de un supuesto episodio de violencia policial ocurrido el año pasado.

Según María Gómez, Axel era permanentemente hostigado por efectivos policiales del barrio y sufría controles constantes.

“Mi hijo era el punto de ellos. No podía estar sentado afuera ni juntarse con amigos porque ya paraba el patrullero”, denunció.

Luego fue más allá y aseguró que el joven habría sido víctima de torturas dentro de una dependencia policial.

“A mi hijo lo agarraron a la noche, lo llevaron a la Comisaría Segunda, lo torturaron toda la noche y después lo pasaron a la Comisaría Primera. Era para el Día del Padre y estaba todo lastimado, no se podía levantar de la cama”, afirmó.

La mujer reconoció que aquella situación nunca fue denunciada judicialmente. “Él me decía que no quería denunciar porque la próxima vez que lo agarren iba a ser peor para él”, recordó entre lágrimas.

Rastrillajes y pericias

Mientras tanto, la búsqueda continúa. Este jueves estaba previsto el ingreso de maquinaria pesada a la zona del embalsado donde perros rastreadores marcaron un posible rastro del joven.

El operativo involucra a Bomberos, División Canes, Caballería, Policía Rural y drones, con trabajos específicos sobre una laguna y sectores de vegetación densa.

En paralelo, los investigadores avanzan con el análisis de más de mil archivos de video provenientes de cámaras policiales, del Servicio Penitenciario, cajeros automáticos y domicilios particulares. También serán peritados los GPS de los patrulleros involucrados.

Hasta ahora, el nombre de Axel no figura en los libros de guardia de la comisaría. Por otra parte, los dos policías que participaron de la persecución fueron trasladados a otras dependencias, aunque continúan en funciones debido a que todavía no existe una imputación penal formal.

Mientras la investigación avanza, la familia insiste con un pedido desesperado. “Quiero que mi hijo aparezca. Si está escondido en algún lado, si alguien lo está protegiendo, que aparezca. Y si esos policías saben algo, que me tiren un dato”, reclamó María.

REVISTA LITIGIO