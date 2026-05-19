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La respuesta de Yipio a Sol luego de que la acusara de abandonar a su mamá para volver a Gran Hermano

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Las mediáticas se dijeron de todo en la previa al repechaje del reality.

Se viene el repechaje de Gran Hermano: Generación Dorada (Telefe) y algunos de los participantes intentan mostrarse para lograr avanzar algunos lugares en las preferencias del público.

Yipio Solange Abraham se criticaron con fuerza entre sí a través de mensajes que se dijeron en las redes y en streaming.

Sol —que le dijo no a la posibilidad de volver— acusó a la humorista de “abandonar” a la madre para entrar otra vez a la casa, mientras que la comediante fulminó a su excompañera en sus historias de Instagram.

Cómo fue el cruce entre Yipio y Sol por el repechaje de “Gran Hermano 2026”

La historia empezó con los duros cuestionamientos que hizo Sol contra Yipio en uno de los programas de streaming satélite del reality. La mediática puso en duda que la uruguaya sea buena persona.

“No, yo solamente pregunté. Porque dicen siempre ‘mala persona, buena persona’ y estoy preguntando solamente. Igual, banco, debe ser muy difícil dejar a una madre para entrar”, lanzó.

“¿Te parece que es algo que vos no harías?“, le consultaron. ”No. Yo no podría. Entiendo que otra persona sí, y lo celebro si le sale, está muy bien. Yo solamente pregunté“, devolvió con notable sarcasmo.

Solange Abraham dijo una frase terrible contra Yipio y la humorista no se lo perdonó. (Foto: Instagram/yipio)
Solange Abraham dijo una frase terrible contra Yipio y la humorista no se lo perdonó. (Foto: Instagram/yipio)

Yipio recogió el guante y fue con todo en las redes. Sobre la base del clip que se viralizó de Sol, fue contundente en contra de la modelo.

“Si Sol, dejé a mi vieja. Ya operada, con el alta del cirujano y cuidada todo el día para su recuperación. ¿Sabés por qué? Porque no tengo la vida resuelta, porque no tuve un marido millonario que me solucionó la vida con el divorcio. Porque la remo y estoy buscando un futuro para mí, para mi hija, mi vieja y mi familia”, opinó.

La comediante habló de sus decisiones del pasado reciente y la determinación que tomó ahora. “No dudé un minuto en salir cuando me dijeron que mi vieja me necesitaba, y me costó pila tomar la decisión de volver y en familia decidimos que era lo mejor”, remarcó.

Yipio fulminó a Solange Abraham en las redes. (Foto: Instagram/yipio)
Yipio fulminó a Solange Abraham en las redes. (Foto: Instagram/yipio)

Y amplió: “Jamás te juzgué por haber dejado una niña de 10 años sin su madre ‘por apasionarte un juego’ el cual ya jugaste y perdiste. Cada vez me siento más orgullosa de mi capacidad de ver quién es m… y quien no. Con esto me lo dejas súper demostrado”.

Finalmente, en otra historia, Yipio fulminó a su excompañera sin eufemismos. “Para los que me dicen odiadora serial, que era muy insistente con las cosas, que era un juego. Sol, después de decir que no va a entrar, afuera de la casa, siendo ella, una m… persona. Fin. Imagínate dormir dos meses al lado de esto, como para no estar odiada”, cerró.

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