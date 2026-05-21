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¡SHOW DE ÁLEX ARCE! Hat-trick y triunfo de Independiente Rivadavia para seguir invicto

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Independiente Rivadavia consiguió una gran victoria por 4-2 frente a Deportivo La Guaira en un partido lleno de emociones, goles y una actuación espectacular de Álex Arce, autor de un hat-trick para mantener el invicto de su equipo en la Copa.

Un partido abierto desde el comienzo

El encuentro arrancó con muchísimo ritmo y situaciones en ambas áreas. La Guaira intentó hacerse fuerte como local y salió decidido a presionar alto, mientras Independiente Rivadavia respondió con ataques rápidos y mucha efectividad.

La intensidad ofensiva marcó el desarrollo del juego desde los primeros minutos.

Álex Arce abrió su show goleador

La gran figura de la noche comenzó a aparecer rápidamente. Álex Arce mostró toda su jerarquía dentro del área y abrió el marcador con una definición precisa que le dio tranquilidad al conjunto mendocino.

El delantero paraguayo se mostró imparable y volvió a convertir poco tiempo después, aprovechando cada espacio que dejaba la defensa venezolana.

Con sus goles, Independiente Rivadavia comenzó a dominar emocionalmente el partido.

La Guaira reaccionó, pero no alcanzó

El conjunto local intentó meterse nuevamente en partido y logró descontar en momentos importantes del encuentro.

Durante varios pasajes del complemento, La Guaira presionó y generó situaciones peligrosas que pusieron en aprietos a la defensa visitante.

Sin embargo, cada vez que el local parecía acercarse en el marcador, Independiente respondía con contundencia ofensiva.

 

Hat-trick y triunfo para seguir invicto

En el tramo final apareció nuevamente Álex Arce para completar su hat-trick y terminar de liquidar el partido.

El delantero cerró una actuación inolvidable y se llevó todos los aplausos tras convertirse en el gran protagonista de la noche.

El pitazo final confirmó un triunfo muy valioso para Independiente Rivadavia, que sigue invicto en la Copa y atraviesa un gran momento futbolístico gracias al enorme nivel de su goleador.

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