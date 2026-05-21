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Miraflores: una mujer intentó pasar estupefacientes a un detenido

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En la noche de este jueves, cerca de las 20:00 horas, personal de la Comisaría local detectó cigarrillos armados con marihuana ocultos entre las prendas de vestir de una mujer que llevaba pertenencias para un detenido.

Según informaron fuentes policiales, el hallazgo se produjo cuando el llavero de turno realizaba la requisa de elementos entregados por una mujer de 60 años, identificada como Y.G., familiar de un joven de 25 años detenido en una causa por “Supuesto Robo con Arma”, con intervención de la Fiscalía de Investigación Penal N° 1.

Durante la inspección, el personal policial encontró escondidos en el elástico de un pantalón jogging siete cigarrillos armados, conocidos comúnmente como “porros”, que contenían una sustancia vegetal con olor característico a marihuana.

Por disposición del magistrado interviniente, se procedió al secuestro de los cigarrillos sin necesidad de intervención de la División Drogas, debido a las características evidentes de la sustancia.

En tanto, la mujer fue identificada y notificada de las actuaciones judiciales correspondientes.

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