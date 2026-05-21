Antonela Roccuzzo y Leo Messi palpitan el Mundial y suman los colores de Argentina a sus looks

Antonela Roccuzzo y Lionel Messi volvieron a captar la atención en redes sociales con una serie de fotos familiares en las que dejaron ver no solo su intimidad cotidiana, sino también una clara apuesta estética atravesada por el espíritu mundialista. El celeste y blanco se lució en sus looks diarios con guiños sutiles pero efectivos.

Antonela se inclinó por un estilismo urbano con guiños streetwear: fiel a su estilo relajado pero cuidado, llevó una top crop de cuello cerrado que combinó con un jean celeste claro de tiro alto y calce holgado, con las tres rayas blancas icónicas.

Antonela Roccuzzo y su look celeste y blanco streetwear Foto: @antonelaroccuzzo

Completó el look casual con accesorios clásicos que terminaron de definir su estilo: anteojos de sol oscuros ovalados, bolso de cuero negro Chanel y zapatillas blancas de la misma impronta que el look.

Antonela Roccuzzo y su look celeste y blanco streetwear Foto: @antonelaroccuzzo

Su beauty look se destacó por la elegancia de siempre: Antonela lució el pelo suelto y lacio, con un make up sutil que realzó su labios en rosa, piel luminosa y pestañas tupidas.

Lionel Messi optó por una estética relajada y prolija al aire libre. Se mostró recostado sobre el césped durante un entrenamiento de su hijo con una camisa celeste de mangas cortas con pequeños estampados blancos, que sumó otro guiño a los colores nacionales.

Leo Messi con un look celeste y blanco cómodo y con clase Foto: @antonelaroccuzzo

La combinó con bermudas de jean blanco, en una elección fresca y descontracturada, y completó la escena descalzo con lentes de sol negros.

Incluso Antonela sumó a la mascota a la consigna: el caniche de la familia apareció con una camiseta argentina a medida.

La mascota de la familia matcheo con la familia Foto: @antonelaroccuzzo

Lautaro Martinez y Agustina Gandolfo, con la celeste y blanca a todas partes

Lautaro Martínez volvió a consagrarse campeón con el Inter Milán y celebró el título con un gesto que ya es parte de su identidad: se envolvió en la bandera argentina dentro del campo de juego. El delantero reafirmó así su vínculo con el país, incluso en uno de los momentos más importantes de su carrera en Europa.

En las imágenes que compartió, llevó la camiseta del club en negro y azul como base, sobre la que destacó la bandera celeste y blanca con el sol.

Lautaro Martínez Tras ganar en el Inter, destacó por su espíritu mundialista con la bandera argentina Foto: @lautaromartinez

Sumó anteojos de sol negros de líneas rectas, que aportaron un toque urbano a un look atravesado por el espíritu mundialista.

A su lado, Agustina Gandolfo acompañó el festejo con una apuesta alineada al universo futbolero, pero con impronta fashionista. Transformó en crop top la remera del Inter con franjas verticales en negro y azul, que combinó con un pantalón de cuero negro de tiro alto y calce ajustado, marcando contraste entre lo deportivo y lo urbano.

Agustina Gandolfo con un look de cancha femenino con elegancia Foto: @agus.gandolfo

Completó el look con una cartera trendy de Chanel. En cuanto al beauty look, llevó el pelo suelto, lacio y con raya al medio, junto a un make up natural de pestañas tupidas.

Lautaro, fue ganador y mostró su espíritu mundialista puesto en celeste y blanco.

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