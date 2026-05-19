Confirmaron cuántos jugadores entrarán a “Gran Hermano 2026” tras el repechaje

En plena entrega del Martín Fierro a la televisión abierta, el conductor Santiago del Moro hizo una revelación esperada por todos los fanáticos de Gran Hermano: Generación Dorada (Telefe).

El presentador confirmó cuántos participantes nuevos entrarán en el reality este miércoles, luego del repechaje que reseteará por completo el juego.

Cuántos jugadores entrarán en “Gran Hermano 2026″

Del Moro hizo de cuenta de que un productor le hablaba a través del retorno que se usa en las transmisiones en vivo y que le estaba diciendo la cantidad de participantes que iban a ingresar al certamen televisivo.

“¿Son 9, más los 4? Preparen las camas”, lanzó, frente a la sorpresa de muchos. Así, serán en total 13 jugadores los que entren a la casa más famosa, lo que generará seguramente situaciones de tensión con los que están dentro desde el primer día.

Emiliano Rodríguez hizo viral su mensaje de X en el que habló de lo que dijo Santiago del Moro al aire. (Foto: X/eeemiliano)

En el grupo de los que pueden venir desde el repechaje es muy posible que Yipio, la humorista uruguaya, tenga la posibilidad de volver gracias al público. Hay expectativa por saber la suerte de Brian Sarmiento y Carmiña Masi, dos que suenan muy fuerte.

Además, de ese grupo de cuatro participantes, hay dos que volverán a competir gracias a dos lugares por Golden Ticket, el método que usa el reality para entrar a jugadores de su preferencia.

La que más tiene chances de hacer su llegada de nuevo al ciclo por este método es Andrea del Boca, que no se presentó en el repechaje y tampoco se habló sobre su decisión. Tras el accidente que la sacó del juego, la actriz solo se mostró en algunas historias en las redes y no estuvo en ninguno de los programas satélite del reality como otros jugadores.

Andrea del Boca podría volver a “Gran Hermano” gracias a un Golden Ticket. (Foto: captura de Telefe)

Con respecto a los jugadores nuevos, están resonando algunos famosos que ya estuvieron en ediciones pasadas y otras celebridades que nadie veía venir. Hasta ahora, no hay nada confirmado y son solo rumores.

Pablo Heredia, Brian Lanzelotta, Andrea Rincón y Charlotte Caniggia son los nombres que empezaron a dar vuelta en las redes, aunque hasta el miércoles no se sabrá.

El quiebre que se produce en el repechaje de Gran Hermano es la instancia decisiva del certamen televisivo ya que cierra por completo la chance de que vuelva otro participante, mas allá de alguna circunstancia especial que pueda haber en el juego. Es una bisagra total para todos los participantes frente al horizonte del final del ciclo.