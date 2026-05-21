¡PAPELÓN Y ELIMINACIÓN! Racing quedó afuera tras el gol más insólito de la Sudamericana

Racing Club empató 2-2 frente a Caracas FC en el Cilindro de Avellaneda y quedó eliminado de la Copa Sudamericana en una noche increíble, marcada por un blooper insólito que terminó definiendo el partido.

Racing estaba obligado a ganar

El equipo de Gustavo Costas llegó al encuentro sin margen de error y con la obligación de quedarse con los tres puntos para seguir con vida en el torneo.

Empujado por su gente, Racing salió decidido a atacar desde el comienzo y logró tomar rápidamente el protagonismo del partido.

La Academia consiguió ponerse en ventaja y parecía tener controlada la situación en varios pasajes del encuentro.

Caracas resistió y aprovechó cada error

El conjunto venezolano mostró carácter y nunca dejó de pelear el partido. A pesar del dominio territorial del local, Caracas aprovechó las dudas defensivas de Racing y encontró espacios para lastimar.

Con el marcador abierto y mucha tensión en el ambiente, el encuentro se volvió cada vez más dramático.

El blooper que recorrió toda Sudamérica

El momento más impactante de la noche llegó en el segundo gol de Caracas. Tras un tiro de esquina, el arquero Matías Tagliamonte no pudo controlar la pelota, que rebotó varias veces en el travesaño en una jugada completamente increíble.

En medio de la confusión dentro del área, apareció Irving Gudiño para empujar la pelota y marcar el 2-2 definitivo que dejó helado al Cilindro. La acción fue revisada por el VAR por una posible infracción sobre el arquero, aunque finalmente el gol fue convalidado.

Eliminación y clima de bronca

Los últimos minutos estuvieron cargados de desesperación, nerviosismo y reclamos. Racing fue con todo en busca del gol salvador, pero nunca logró volver a romper la defensa venezolana.

El pitazo final confirmó una eliminación durísima para la Academia, que quedó afuera de la Copa Sudamericana en fase de grupos y en medio de una enorme frustración.

Caracas, por su parte, celebró un empate histórico y aprovechó al máximo una noche que quedará marcada por una de las jugadas más insólitas del torneo continental.