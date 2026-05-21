Pedro Almodóvar desafió la mala suerte y se vistió de amarillo en Cannes: fue ovacionado

Llegó al estreno de Amarga Navidad con una camisa y corbata amarillas debajo de un traje negro.

El Gran Teatro Lumière recibió con un largo aplauso, de esos que solo se suelen oír al final de las proyecciones, al español Pedro Almodóvar, tras desfilar por la alfombra roja de Cannes con camisa amarilla, desafiando a la mala suerte, para presentar Amarga Navidad acompañado por el elenco de la película.

Pedro Almodovar en negro y amarillo con todo el elenco. (Foto: REUTERS/Gonzalo Fuentes)

El realizador manchego, que compite por la Palma de Oro en esta 79 edición del prestigioso festival francés, apareció en la Croisette con gafas de sol y un traje negro que combinó con una llamativa camisa y corbata amarillas.

Junto a él, a menudo mostrándole cariño tocándole el hombro, deslumbró sobre todo Bárbara Lennie, vestida con un original Chanel de alta costura con diferentes texturas: chaqueta de cuello elevado con bordados de perlas negras y blancas que terminaba en un volado de plumas, con la falda plisada y ligeramente abullonada, de corte midi.

Pedro Almodovar con Barbara Lennie y Milena Smit en Cannes. (Foto: REUTERS/Gonzalo Fuentes)

Leonardo Sbaraglia optó por un esmoquin negro clásico, con moño, mientras que el también actor de ‘Amarga Navidad’ Patrick Criado prefirió un ‘look’ más desenfadado al prescindir de este accesorio.

Leonardo Sbaraglia de esmoquin y Aitana Sanchez-Gijon de rojo. (Foto: REUTERS/Marko Djurica)

Criado complementó su traje, eso sí, con un llamativo broche de la marca de joyería Chaumet, adornado con perlas, diamantes y una aguamarina de corte esmeralda.

Pedro Almodovar, Barbara Lennie y Patrick Criado con un broche destacado. (Foto: REUTERS/Sarah Meyssonnier)

Rossy de Palma tampoco quiso perderse el desfile, vestida con una chaqueta de traje que hacía las veces de vestido, ni Victoria Luengo, de blanco satinado, y Aitana Sánchez-Gijón, de un espectacular rojo que competía con el de la alfombra.

Nieves Álvarez y Milena Smit, ambas de negro, completaron la comitiva que escoltó a Almodóvar hasta el Gran Teatro Lumière, donde fue recibido como uno de los grandes nombres del cine.