Ni café ni mate: la bebida que muchos entrenadores recomiendan tomar antes de entrenar

Antes de entrenar, muchas personas buscan una bebida que les aporte energía, concentración o resistencia física. Durante años, el café y el mate fueron las opciones más elegidas gracias a su contenido de cafeína. Sin embargo, distintos entrenadores y especialistas en nutrición deportiva comenzaron a recomendar una alternativa mucho más simple: agua con limón y una pizca de sal.

Aunque pueda parecer una mezcla extraña, profesionales del entrenamiento aseguran que esta preparación ayuda a llegar mejor hidratado al ejercicio, aporta minerales importantes y favorece el rendimiento físico, especialmente en entrenamientos intensos o días de mucho calor.

A diferencia de muchas bebidas energéticas comerciales, esta opción casera no contiene exceso de azúcar ni estimulantes fuertes, por lo que suele resultar más liviana para el organismo.

Además, en días de calor, muchas personas suelen agregar hielos en la preparación. (Foto: Pixabay)

Por qué muchos entrenadores recomiendan agua con limón y sal

Especialistas en fitness y nutrición deportiva como Don Saladino, Ben Greenfield y Jillian Michaels remarcan desde hace tiempo la importancia de comenzar el entrenamiento con una buena hidratación y niveles adecuados de electrolitos.

La combinación de agua, limón y sal aporta beneficios simples pero importantes:

Ayuda a mejorar la hidratación

Aporta sodio y minerales esenciales

Favorece la reposición de electrolitos

Puede ayudar a prevenir calambres

Resulta más liviana que algunas bebidas con cafeína

La clave está principalmente en el sodio. Durante el ejercicio, el cuerpo pierde líquidos y minerales a través de la transpiración. Una pequeña cantidad de sal ayuda a retener agua y mantener mejor el equilibrio de hidratación.

Cómo preparar esta bebida antes de entrenar

La preparación más utilizada es muy sencilla y se hace con ingredientes que casi siempre hay en casa.

Ingredientes

1 vaso grande de agua fría

Jugo de medio limón

Una pizca pequeña de sal

Opcional: una cucharadita de miel

Los especialistas recomiendan tomarla entre 20 y 40 minutos antes de entrenar, especialmente antes de ejercicios aeróbicos, sesiones largas o entrenamientos con mucho desgaste físico.

¿El café y el mate siguen siendo recomendables?

El café y el mate continúan siendo opciones válidas antes de entrenar, ya que la cafeína mejora el estado de alerta y el rendimiento físico.

Sin embargo, no todas las personas reaccionan igual a la cafeína y, en algunos casos, puede generar nerviosismo, malestar digestivo o deshidratación.

Bebidas con cafeína siguen siendo buenas opciones para ganar energía. (Imagen generada con IA)

En entrenamientos intensos o prolongados, perder minerales a través de la transpiración puede afectar el rendimiento físico. Por eso, mantener una buena hidratación antes de empezar a ejercitarse resulta tan importante como el entrenamiento en sí.