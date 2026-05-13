Wado de Pedro lanzó una fuerte acusación contra Patricia Bullrich: «Presionó para censurar una distinción a Pablo Grillo»

El senador nacional justicialista Eduardo ‘Wado’ de Pedro acusó a Patricia Bullrich de haber presionado para suspender un evento en homenaje al fotógrafo Pablo Grillo, quien estuvo al borde de la muerte tras recibir el impacto de un proyectil policial mientras cubría una movilización. Las declaraciones fueron realizadas en Futurock.

Según explicó el exministro del Interior, el acto iba a desarrollarse en el Senado en el marco del Día contra la Violencia Institucional. Allí estaba previsto inaugurar una muestra fotográfica de Grillo y entregarle un diploma de honor por su trabajo y recuperación.

Wado denunció “presiones” de Bullrich para suspender el acto

“Fue algo bastante raro”, aseguró De Pedro al relatar que el Senado había aprobado el uso del Salón Azul, impreso las invitaciones y organizado toda la actividad. Sin embargo, sostuvo que “de un día para otro” el homenaje fue suspendido por supuestas presiones de Bullrich.

El dirigente peronista remarcó que la decisión generó el efecto contrario al buscado. “Censurar una muestra de fotos de Pablo Grillo el día contra la violencia institucional lo que hizo fue darle más difusión al evento”, afirmó. Además, cuestionó al oficialismo al señalar que “quieren tapar el sol con la mano”.

Para De Pedro, el caso de Grillo representa uno de los episodios más graves de violencia institucional de los últimos tiempos. El senador recordó que el fotógrafo “casi pierde la vida” mientras realizaba su trabajo en una protesta y sostuvo que la Justicia ya avanza sobre las responsabilidades materiales del hecho.

El peronismo insiste con realizar el homenaje en el Senado

El legislador confirmó que desde el peronismo insistirán para concretar la actividad dentro de la Cámara alta. En ese sentido, destacó el carácter simbólico del homenaje por haberse producido el ataque en la Plaza de los Dos Congresos, frente al Parlamento nacional.

“Vamos a acompañarlo hasta que se haga en el Senado como quería él”, expresó De Pedro, quien volvió a cuestionar la decisión de suspender el evento. La polémica volvió a poner en el centro del debate la relación entre el Gobierno y las denuncias por represión policial, además de las tensiones políticas alrededor de las protestas sociales y la libertad de expresión.