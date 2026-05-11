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La Cámpora se suma a la Marcha Federal Universitaria y aumenta la presencia de organizaciones partidarias

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La agrupación liderada por Máximo Kirchner confirmó que se movilizará mañana en la Ciudad de Buenos Aires, para acompañar el reclamo del sector universitario.

La agrupación política La Cámpora se sumará a la cuarta Marcha Federal Universitaria. Que se llevará a cabo este martes 12 de mayo, en defensa de la universidad pública y gratuita. Y para exigirle al Gobierno Nacional del presidente Javier Milei la implementación inmediata de la Ley de Financiamiento Universitario.

¿Dónde movilizará La Cámpora?

La organización peronista, liderada por el diputado Máximo Kirchner, concentrará a las 15 horas desde Avenida de Mayo y Tacuarí (Ciudad de Buenos Aires). Y luego se dirigirán hacia la Plaza de Mayo. Donde a las 17 se realizará el acto central encabezado por las autoridades de las universidades nacionales.

«Este martes 12 de mayo sumate a la Marcha Federal Universitaria en todo el país. Para exigir la implementación inmediata de la Ley de Financiamiento Universitario»confirmó La Cámpora a través de una publicación difundida en sus redes oficiales esta mañana.

Diputados de Unión por la Patria también marcharán este martes

Por su parte, el bloque de diputados nacionales de Unión por la Patria también confirmó que participará de la Marcha Federal Universitaria. En este sentido, la bancada presidida por Germán Martínez lanzó duras críticas contra el gobierno de Javier Milei por el ajuste sobre las universidades públicas.

A través de un comunicado, los diputados peronistas denunciaron que el oficialismo impulsa un proceso de desfinanciamiento que pone en riesgo el acceso a la educación. “El desfinanciamiento de la Universidad Pública por parte del gobierno nacional tiene como objetivo destruir la educación de millones de argentinas y argentinos”, advirtieron.

En ese sentido, también recordaron que el Congreso aprobó la Ley de Financiamiento Universitario y Recomposición del Salario Docente. Incluso después del veto firmado por el presidente Milei. “El incumplimiento sistemático del Poder Ejecutivo Nacional ante estas leyes no sólo debilita la división de poderes, sino que pone en peligro nuestra democracia”.

Por último, los diputados de UxP también apuntaron directamente contra el modelo económico y educativo del Gobierno Nacional. “En la práctica, la política de ajuste ejecutada por el gobierno busca que sólo una minoría privilegiada acceda a los estudios superiores. Cercenando el derecho de las mayorías. La situación es crítica: los salarios de docentes y no docentes han caído a sus niveles más bajos en décadas».

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