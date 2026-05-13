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La Justicia imputó a un hombre de 41 años por el presunto abuso sexual de un bebé en Chaco

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La denunciante y madre de la víctima capturó al supuesto agresor en el momento en que tenía “los pantalones bajos”.

Un hombre de 41 años fue detenido tras ser acusado de abusar sexualmente de un bebé de un año en la ciudad de Juan José Castelli, en Chaco.

Según confirmaron las autoridades, la investigación comenzó tras la denuncia de una mujer de 23 años, quien es madre de la víctima y sobrina del sospechoso.

El hecho ocurrió este martes en una casa ubicada en Sáenz Peña al 700. El jefe de la División Prensa de la Policía provincial, Facundo Gómez, informó a Diario Chaco que el abuso habría ocurrido cuando el hombre se quedó solo con el bebé en una habitación.

El hombre fue detenido tras la denuncia. (Foto: gentileza Diario Chaco.)
El hombre fue detenido tras la denuncia. (Foto: gentileza Diario Chaco.)

De acuerdo con el testimonio de la joven, cuando entró al lugar, descubrió a su tío “con los pantalones bajos”, y decidida a defender a su bebé, tomó un cuchillo y lo amenazó. Pero el acusado la atacó: “La ahorcó e hizo que uno de sus perros la mordiera”, detallaron las autoridades.

La madre del nene logró salir de la casa y denunció al hombre. Además, aseguró que el presunto agresor habría consumido estupefacientes antes del hecho.

Leé también: Video impactante: atropellaron a una nena de 12 años a la salida de la escuela en Córdoba y está grave

El personal de la División Investigaciones Complejas de Castelli se presentó en la casa donde habría sido cometido el crimen y detuvo al sospechoso, quien fue imputado por “supuesto abuso sexual” por orden del fiscal Gerónimo Roggero, de la Fiscalía N°1 de Juan José Castelli.

El presunto agresor quedó alojado en una dependencia policial y tanto la mujer como el nene recibieron asistencia profesional.

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