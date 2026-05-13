Otra mala noticia para Manuel Adorni: Francisco, su hermano, fue imputado por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero

El hermano de Manuel Adorni, Francisco, fue imputado por la Justicia y deberá justificar su patrimonio ante el fiscal Guillermo Marijuán.

En medio de la investigación por presunto enriquecimiento ilícito, Manuel Adorni sumó un nuevo inconveniente. En este caso se trata de Francisco Adorni, hermano del actual jefe de Gabinete. El legislador provincial fue imputado por posible enriquecimiento ilícito y lavado de dinero.

En la jornada del miércoles, Manuel Adorni recibió dos malas noticias. La primera fue la declaración de José Rodríguez, propietario que le alquiló una casa al ministro en el country Indio Cuá. Mientras se refaccionaba su casa, el jefe de Gabinete alquiló por un año otra vivienda por más de 15 millones de dólares. Todo fue abonado en efectivo, según dijo Rodríguez.

Pocas horas más tarde, le llegó la noticia de que su hermano, Francisco Adorni, fue imputado por la Justicia. El fiscal Guillermo Marijuan inició una investigación contra el legislador provincial por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero.

La investigación apunta a movimientos patrimoniales

Entre las principales medidas impulsadas por el fiscal figura el pedido de informes a más de 30 organismos y entidades financieras, además del requerimiento para levantar el secreto fiscal y bancario de Francisco Adorni.

La investigación se centra especialmente en la compra de una camioneta Jeep Renegade, realizada en noviembre de 2025, y en la cancelación de un crédito hipotecario del Banco Provincia por cerca de $60 millones, saldado en un plazo menor a un año.

Según trascendió, la Justicia busca determinar si los ingresos declarados por el funcionario son compatibles con esas operaciones financieras y patrimoniales.

El ascenso de Adorni en el Estado

Francisco Adorni desembarcó en la administración pública nacional en 2024, cuando fue designado al frente de la Unidad de Auditoría Interna del Ministerio de Defensa. Meses más tarde, en junio de 2025, fue promovido como titular del Instituto de Ayuda Financiera para Pago de Retiros y Pensiones Militares (IAF).

Su rápido crecimiento dentro de la estructura estatal quedó bajo observación política debido a su vínculo familiar con Manuel Adorni, una de las figuras centrales del Gobierno nacional.