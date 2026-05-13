Connect with us

Hi, what are you looking for?

Politica

Otra mala noticia para Manuel Adorni: Francisco, su hermano, fue imputado por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero

Published

El hermano de Manuel Adorni, Francisco, fue imputado por la Justicia y deberá justificar su patrimonio ante el fiscal Guillermo Marijuán.

En medio de la investigación por presunto enriquecimiento ilícito, Manuel Adorni sumó un nuevo inconveniente. En este caso se trata de Francisco Adorni, hermano del actual jefe de Gabinete. El legislador provincial fue imputado por posible enriquecimiento ilícito y lavado de dinero.

En la jornada del miércoles, Manuel Adorni recibió dos malas noticias. La primera fue la declaración de José Rodríguez, propietario que le alquiló una casa al ministro en el country Indio Cuá. Mientras se refaccionaba su casa, el jefe de Gabinete alquiló por un año otra vivienda por más de 15 millones de dólares. Todo fue abonado en efectivo, según dijo Rodríguez.

 

 

Pocas horas más tarde, le llegó la noticia de que su hermano, Francisco Adorni, fue imputado por la Justicia. El fiscal Guillermo Marijuan inició una investigación contra el legislador provincial por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero.

La investigación apunta a movimientos patrimoniales

Entre las principales medidas impulsadas por el fiscal figura el pedido de informes a más de 30 organismos y entidades financieras, además del requerimiento para levantar el secreto fiscal y bancario de Francisco Adorni.

La investigación se centra especialmente en la compra de una camioneta Jeep Renegade, realizada en noviembre de 2025, y en la cancelación de un crédito hipotecario del Banco Provincia por cerca de $60 millones, saldado en un plazo menor a un año.

Según trascendió, la Justicia busca determinar si los ingresos declarados por el funcionario son compatibles con esas operaciones financieras y patrimoniales.

El ascenso de Adorni en el Estado

Francisco Adorni desembarcó en la administración pública nacional en 2024, cuando fue designado al frente de la Unidad de Auditoría Interna del Ministerio de Defensa. Meses más tarde, en junio de 2025, fue promovido como titular del Instituto de Ayuda Financiera para Pago de Retiros y Pensiones Militares (IAF).

Su rápido crecimiento dentro de la estructura estatal quedó bajo observación política debido a su vínculo familiar con Manuel Adorni, una de las figuras centrales del Gobierno nacional.

In this article:
Click to comment

Leave a Reply

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

LO QUE TE PERDISTE

Politica

“Todos los días tenemos ‘cascadas’ de noticias”: nueva chicana de Victoria Villarruel por el caso Adorni

La vicepresidente Victoria Villarruel volvió a utilizar las redes sociales para enviar un mensaje cargado de ironía hacia el Gobierno nacional y, particularmente, hacia el entorno de Javier Milei....

3 días ago

Deportes

El motivo por el que Eduardo Coudet borró a Ian Subiabre y Kendry Páez para los cuartos de final del Apertura

Los dos delanteros no formaron parte de la convocatoria para el partido de River contra Gimnasia que se disputará este miércoles en el Monumental....

2 días ago

Politica

Tensión en Chaco: entre una carretilla de regalo y el silencio por las 11 muertes de la «médica trucha»

En su paso por Colonia Elisa, Leandro Zdero enfrentó un duro cuestionamiento por la crisis sanitaria y el ajuste docente. Hubo intentos de censura...

2 días ago

POLICIALES

JUDICIALES – Caso Leonela Giménez: la defensa de Cristian Ameida presentará oposición al pedido de elevación a juicio

La defensa de Cristian Ameida, imputado en la causa por el asesinato de Leonela Jiménez, anticipó que esta semana presentará una oposición al requerimiento...

2 días ago