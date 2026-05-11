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“Todos los días tenemos ‘cascadas’ de noticias”: nueva chicana de Victoria Villarruel por el caso Adorni

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La vicepresidente Victoria Villarruel volvió a utilizar las redes sociales para enviar un mensaje cargado de ironía hacia el Gobierno nacional y, particularmente, hacia el entorno de Javier Milei. Esta vez, la titular del Senado hizo referencia al escándalo judicial que atraviesa el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y lanzó una nueva chicana vinculada a la causa por presunto enriquecimiento ilícito.

Todo comenzó cuando un usuario escribió en redes sociales: “Aún nadie me señaló la traición de Villarruel”, en referencia a las acusaciones y cuestionamientos que desde hace meses llegan desde sectores libertarios cercanos al Presidente. Lejos de esquivar el tema, Villarruel respondió directamente y dejó una frase que rápidamente se viralizó.

“Sigo esperando saber cuál es la traición, ni una prueba, ni un indicio más que palabrerío estéril. Mientras tanto todos los días tenemos ‘cascadas’ de noticias y hechos… raro”. La referencia a las “cascadas” no pasó inadvertida. La vice hizo alusión a una de las revelaciones surgidas en la investigación judicial contra Adorni, donde un contratista declaró ante la Justicia haber realizado una cascada ornamental en la propiedad del funcionario nacional ubicada en un barrio privado.

Villarruel profundiza la distancia con la Casa Rosada

No es la primera vez que la vicepresidenta utiliza este tipo de mensajes para marcar diferencias con el Gobierno nacional, especialmente con el entorno del presidente Milei. En los últimos días, Villarruel ya había publicado un mensaje irónico donde hablaba de una “cascada de éxitos”, también en aparente referencia al escándalo que rodea al jefe de Gabinete.

La relación entre Villarruel y Milei atraviesa desde hace meses uno de sus peores momentos. La vicepresidenta quedó prácticamente aislada del núcleo duro libertario y mantiene un vínculo nulo con Karina Milei y con buena parte del entorno presidencial. En ese contexto, cada intervención pública de la titular del Senado es leída dentro del oficialismo como una señal política y una demostración de autonomía frente a la Casa Rosada.

La investigación sobre Adorni sigue escalando

Mientras tanto, el caso judicial que involucra a Adorni continúa sumando capítulos. La causa investiga presuntas inconsistencias patrimoniales vinculadas a propiedades, remodelaciones y movimientos financieros del jefe de Gabinete. En los últimos días, distintos dirigentes políticos -incluso aliados del Gobierno- reclamaron que Adorni presente su declaración jurada y dé explicaciones públicas para intentar frenar el impacto político del escándalo.

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