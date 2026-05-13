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CORRUPCION

Nueva declaración complica a Manuel Adorni: revelaron otro pago en efectivo

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El caso de Manuel Adorni sumó una nueva declaración y fue el turno de José Rodríguez, propietario que le alquiló una casa en el country Indio Cuá.

La investigación por presunto enriquecimiento ilícito contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, sumó un nuevo capítulo luego de la declaración judicial de José Rodríguez, propietario de una vivienda en el country Indio Cuá que fue alquilada por el funcionario mientras refaccionaba su casa en el mismo barrio privado.

Según informó Radio Mitre, Rodríguez declaró ante la Justicia en la causa que impulsa el fiscal Gerardo Pollicita. El testimonio se incorporó días después de la presentación de Matías Tabar, el contratista que aseguró haber realizado reformas en la vivienda de Adorni por un total de 245 mil dólares pagados en efectivo.

El propietario aseguró que Adorni pagó USD 15.400 en efectivo

De acuerdo a la declaración, Rodríguez le alquiló su casa a Adorni y su familia durante 13 meses. El contrato original habría sido por diez meses, aunque luego se prorrogó tres más porque las refacciones en la propiedad del funcionario todavía no estaban terminadas.

Manuel Adorni

El dueño de la vivienda sostuvo que el alquiler tuvo un costo total de 15.400 dólares, monto que, según afirmó, fue abonado en efectivo. Además, indicó que ya le había alquilado la misma propiedad a Adorni durante el verano de 2023, antes de asumir funciones en el Gobierno nacional, por otros 5.600 dólares.

La causa busca determinar si existieron inconsistencias entre el patrimonio declarado por el jefe de Gabinete y los gastos realizados en torno a la compra, remodelación y alquiler de propiedades dentro del exclusivo country.

También investigan los gastos mensuales y las expensas

En su presentación judicial, Rodríguez también aportó detalles sobre los gastos mensuales que afrontaba el funcionario durante ese período. Según relató, Adorni pagaba tanto las expensas de la vivienda alquilada como las de la casa que estaba siendo remodelada.

Siempre de acuerdo al testimonio citado por Radio Mitre, los costos mensuales rondaban el millón trescientos mil pesos: unos 600 mil pesos correspondientes a la propiedad alquilada y otros 700 mil por la vivienda en refacción. La información quedó incorporada al expediente que analiza la evolución patrimonial del funcionario del Gobierno de Javier Milei.

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