Tensión en Chaco: entre una carretilla de regalo y el silencio por las 11 muertes de la «médica trucha»

En su paso por Colonia Elisa, Leandro Zdero enfrentó un duro cuestionamiento por la crisis sanitaria y el ajuste docente. Hubo intentos de censura por parte de funcionarios regionales.

Lo que debía ser una actividad de agenda institucional en Colonia Elisa terminó exponiendo las grietas de la gestión de Leandro Zdero. El gobernador llegó a la localidad para encabezar una recorrida por escuelas y realizar una entrega de equipamiento que, para muchos, resultó insuficiente: una olla y una carretilla. Sin embargo, el dato de color quedó opacado por la fuerte tensión cuando la realidad sanitaria y salarial de la provincia se coló en la entrevista.

El «no es momento» y el intento de censura

El clima se espesó cuando la prensa intentó consultar al mandatario sobre los temas que sacuden la agenda provincial. En ese momento, la Directora de la Región Educativa, Silvia Tayara, intentó intervenir para frenar el reportaje. Con un tajante «no es momento», la funcionaria buscó blindar al gobernador, aunque sin éxito.

La frase de Tayara resonó como un síntoma del nerviosismo oficial ante una serie de hechos que el Ejecutivo no logra encapsular.

El drama sanitario: 11 muertes y una investigación bajo la lupa

El punto de mayor fricción fue el escándalo de la «médica trucha» en el Hospital de Quitilipi, un caso que ya se vincula con 11 muertes en la provincia. Zdero, visiblemente incómodo, evitó dar precisiones sobre la responsabilidad política de su Ministerio de Salud.

El factor Di Nubila: Ante la pregunta sobre por qué desplazó de su cargo al doctor Di Nubila quien fuera el denunciante original de la irregularidad desde dentro de la propia gestión, el gobernador se limitó a responder que busca «que la investigación se haga de la mejor manera».

Ante la pregunta sobre por qué desplazó de su cargo al doctor Di Nubila quien fuera el denunciante original de la irregularidad desde dentro de la propia gestión, el gobernador se limitó a responder que busca «que la investigación se haga de la mejor manera». La Justicia como salida: «La justicia tiene que actuar», repitió el mandatario ante el reclamo por las vidas perdidas, despegándose de la falta de controles internos en el sistema sanitario.

Docentes: la promesa de campaña que chocó con la caja

Zdero también tuvo que dar explicaciones sobre la cláusula gatillo, una de sus principales banderas electorales. En plena escuela y frente a la comunidad educativa, el gobernador confirmó lo que el gremio temía: el ajuste es un hecho.

«Hoy los ingresos que tenemos no podrían llegar a cubrir una cláusula en ese sentido», confesó, justificando el incumplimiento de su compromiso de campaña por la falta de recursos financieros.

La imagen final de la jornada en Colonia Elisa dejó un sabor amargo: un gobernador entregando una carretilla mientras su entorno intenta callar las preguntas sobre una crisis que ya no solo afecta los bolsillos, sino que también se cobra vidas en los hospitales chaqueños.