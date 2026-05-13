El Decreto de Javier Milei afectó compromisos de obras en varias provincias que fueron negociadas por el respaldo legislativo a la reforma laboral. En el caso de nuestra provincia quita la ejecución de redes de agua potable en Corzuela, obras de mantenimiento y seguridad de Rutas Nacionales en nuestro territorio y una importante inversión en el Parque Nacional Chaco. Sorprende el silencio de los gobernadores de estos distritos.

El gobierno de La Libertad Avanza pasó la motosierra sobre el Presupuesto que aprobó el Congreso. Y presentó un Decreto como una reestructuración técnica con ampliaciones previsionales, pero se trata de una poda de casi USD 2.000 millones sobre energía, obra pública, provincias, salud, educación y programas sociales

De esta manera, Javier Milei recortó fondos para obras clave en las provincias aliadas a través de la decisión administrativa 20/2026, publicada este lunes por Boletín Oficial con las firmas de Manuel Adorni y Luis “Toto” Caputo, incumpliendo así los acuerdos que había tejido Diego Santilli durante la negociación del Presupuesto y la reforma laboral.

Pero con la misma tortuosa lógica que signó hasta acá su postura frente a la presidencia de Milei, los gobernadores decidieron mantenerse en silencio y hasta buscar excusas para exculpar al gobierno y afirmar que las obras siguen en pie, como fue el caso del tucumano Osvaldo Jaldo, que se quedó sin una importante obra de saneamiento.

En Chaco

Según el Presupuesto 2026 aprobado en el Congreso el 26 de diciembre de 2025 – convirtiéndose en la primera ley de este tenor completa durante la gestión de Javier Milei -, la localidad de Corzuela debía beneficiarse con la construcción de 51 Redes de Agua Potable (PROAS II – BID5825 OC-AR) por un valor de 900.000.000 millones. No se ejecutará.

En el mismo sentido y, en el marco de partidas asignadas para el mantenimiento de Rutas Nacionales, el proyecto del Distrito Chaco de Vialidad Nacional debía recibir una partida de $940.523.960 con ese fin. Tampoco se hará.

A esto, y dentro del mismo alcance del organismo nacional, estaban previstas varias obras de seguridad en dichas vías nacionales – cuyas trazas atraviezan el Chaco – con la asignación de $263.507.987. Quedan recortadas.

Y, por si fuera poco, el área natural protegida del Parque Nacional Chaco de 150 kilómetros cuadrados que recibiría un aporte de $25.651.346 destinados a su conservación y administración, tampoco serán recibidos.

Todo esto – que quita cada vez más los recursos necesarios para cada jurisdicción – es como consecuencia de una poda brutal que el ministro Caputo tuvo que aplicar para tapar el rojo financiero de más de USD 2.000 millones que enfrenta la administración de Javier Milei por el desplome de la recaudación por la caída de la actividad económica que está provocando el modelo libertario.

Precisamente, el recorte afectó la promesa de obras de otras provincias – además de Chaco – como Chubut, Entre Ríos, Tucumán, Salta, Río Negro y Santa Fe.

Lamentablemente, con la misma tortuosa lógica que signó hasta acá su postura frente a la presidencia de Milei, los gobernadores decidieron mantenerse en silencio y – en algunos casos – hasta buscar excusas por su lado para exculpar al Gobierno nacional por su incumplimiento de las obras acordadas.

Propia/La Política Online