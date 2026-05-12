JUDICIALES – Caso Leonela Giménez: la defensa de Cristian Ameida presentará oposición al pedido de elevación a juicio

La defensa de Cristian Ameida, imputado en la causa por el asesinato de Leonela Jiménez, anticipó que esta semana presentará una oposición al requerimiento de elevación a juicio que prepara la Fiscalía Nº3 de Sáenz Peña. El abogado César López informó que el fiscal ya adelantó que el requerimiento estaría listo en estos días.

Según explicó López, una vez que se presente el pedido de elevación, la defensa insistirá ante el Juzgado de Garantías con el cambio de calificación del hecho. Sostienen que Ameida no fue partícipe primario del homicidio, sino que, en todo caso, debería responder como encubridor por no haber dado aviso a la policía.

“Desde el minuto cero fuimos coherentes y colaboradores con la fiscalía. El señor Ameyda no es partícipe primario de un homicidio calificado. Lo que se le debe reprochar es no haber dado aviso, no haber premeditado ni organizado un hecho de tanta envergadura”, afirmó el abogado.

López señaló que hasta ahora la fiscalía no habría precisado cuál fue la colaboración de Ameida sin la cual el delito no podría haberse cometido, requisito para sostener la figura de partícipe primario. Agregó que la hipótesis fiscal de que Ameida dejó a la víctima en estado de vulnerabilidad para que otra persona disparara se basa en una presunción sin pruebas que la respalden.

El letrado recordó que su defendido declaró, aportó datos útiles para la investigación y colaboró desde el inicio.

Denuncia por manipulación de prueba, sin fiscal asignado

López también se refirió a la denuncia que Ameida presentó contra personal de la Oficina Médica Forense de Sáenz Peña por la presunta manipulación y mala custodia de muestras de ADN. Según detalló, la presentación fue remitida primero al fiscal Valero, quien se inhibió por vínculo laboral con el doctor Benjamín Sánchez Paredes. Luego pasó al fiscal Collado, que también se inhibió tras un mes y medio. Actualmente, la denuncia está en manos del procurador general Jorge Canteros para que designe al fiscal interviniente. “Hace dos semanas que no tenemos ningún tipo de respuesta”, afirmó López.

Ameida permanece detenido por la causa del homicidio de Leonela Giménez, ocurrida en Sáenz Peña. Ver menos