“Adorni es Karina Milei”: fuerte definición de Maximiliano Ferraro en medio del escándalo oficialista

El presidente de la Coalición Cívica habló de “tensión” en la actividad parlamentaria. También cargó contra Karina Milei por el freno a Ficha Limpia.

El diputado nacional y presidente de la Coalición Cívica Maximiliano Ferraro volvió a apuntar contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y aseguró que la investigación judicial por presunto enriquecimiento ilícito “empantana bastante la labor” del Congreso de la nación. “Estamos esperando hace más de dos meses que muestre los papeles”, adujo el legislador nacional, al tiempo que consideró que “Adorni es Karina Milei”.

“El problema es que vamos viendo el efecto cascada de las mentiras, del ocultamiento que tuvo el propio jefe de Gabinete”, sostuvo Ferraro en declaraciones a Radio Continental. En esa línea, afirmó que la situación judicial del funcionario “frena la labor parlamentaria o tensiona la propia discusión” de distintos proyectos en el Congreso. “La situación hoy empantana bastante la labor legislativa”, insistió.

“Adorni es Karina Milei”

Ferraro también vinculó directamente al funcionario con la secretaria general de la Presidencia Karina Milei y cuestionó que el Gobierno no haya tomado distancia del caso. “Adorni es Karina Milei, está claro”, lanzó el dirigente opositor. Además, consideró “inentendible” que el presidente Javier Milei continúe respaldando al jefe de Gabinete. “Es inentendible que el propio Presidente se ate a este salvavidas de plomo que hoy es Adorni”, disparó.

Respaldo al fiscal Pollicita y críticas al oficialismo

Durante la entrevista, Ferraro respaldó la investigación que lleva adelante el fiscal Gerardo Pollicita y cuestionó la demora de Adorni en presentar documentación para aclarar su situación patrimonial. “Está trabajando muy bien el fiscal. ¿Qué espera para presentar los papeles que tiene que presentar?”, planteó.

Asimismo, rechazó los argumentos del oficialismo sobre una supuesta intención de no interferir con la Justicia. “Cuando uno escucha esos argumentos, vale preguntarse si no es obstrucción de la Justicia haber llamado o mensajeado a la persona que le hizo las refacciones en el country de Exaltación de la Cruz y en el departamento de Caballito”, afirmó.

Ferraro también apuntó contra Karina Milei por Ficha Limpia

El presidente de la Coalición Cívica aprovechó además para cuestionar el freno en el tratamiento del proyecto de Ficha Limpia y responsabilizó a sectores del oficialismo por bloquear su avance. Según Ferraro, “ganó la posición de Karina Milei”, en referencia a la decisión de no tratar la iniciativa por separado y supeditarla al debate integral de la reforma política.

“Ficha Limpia no le pertenece a un sector político, sino que es del movimiento ciudadano”, remarcó el diputado, quien aseguró que existen los votos suficientes tanto en Diputados como en el Senado para aprobar el proyecto. Finalmente, criticó que la propuesta quede condicionada a otras negociaciones parlamentarias. “Es una pena que entre este proyecto en la extorsión o en el chantaje de que es toda la reforma política”, concluyó.